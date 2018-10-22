音樂佳餚節11月2日登場 玖壹壹等大咖輪番獻唱

2018年10月22日 18:20 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（左）指出，今年再次與民間團體舉辦苗栗音樂佳餚節活動，將行銷苗栗的觀光，帶動商機。（何冠嫻攝）

女子團體Hello展現青春活力，為11月的苗栗音樂佳餚節揭開序幕。（何冠嫻攝）

去年贏得熱烈回響的音樂佳餚節，今年將於11月2日至4日在竹南運動公園再度盛大展開，苗栗縣政府文化觀光局邀請到許多知名歌手與團體，安排「爵士夜」、「流行之夜」、「親子活動」，邀請全國民眾共襄盛舉，到苗栗感受客庄熱情與在地美食。

文觀局22日下午請到女子團體Hello，以精采唱跳表演為第二屆「2018苗栗音樂佳餚節」揭開序幕。文觀局長林彥甫說明，今年再度偕同苗栗縣觀光協會、苗栗產業創新推動中心等民間團體與業者，將在11月初的周末，打造熱鬧非凡的愉快盛宴。他指出，除兩場音樂會外，還安排親子活動與200攤的農特產品、特色伴手禮銷售展示，打響苗栗觀光，歡迎闔家大小共同歡度周末。

為音樂佳餚節打頭陣的爵士夜晚會，將有Tito Montunos Band、PUB爵士天后Vivian Chow及客家金曲拉丁歌王湯宇歆、Alex aka JR DJ電音秀等，於11月2日晚上6點半輪番演出。

11月3日6點半的流行之夜，則邀請到請電音美女DJ Miss Ann、玖壹壹、陳零九、孫盛希、原子邦妮、女子團體Hello、V2等藝人，將要high翻竹南運動公園。文觀局還接著於11月4日上午10點，安排親子互動與藝文展演，讓各年齡層都能玩得盡興。

(中時 )