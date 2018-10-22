音樂佳餚節11月2日登場 玖壹壹等大咖輪番獻唱

2018苗栗音樂佳餚節將於11月2日至4日，在竹南運動公園盛大展開。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌（左）指出，今年再次與民間團體舉辦苗栗音樂佳餚節活動，將行銷苗栗的觀光，帶動商機。（何冠嫻攝）
女子團體Hello展現青春活力，為11月的苗栗音樂佳餚節揭開序幕。（何冠嫻攝）

去年贏得熱烈回響的音樂佳餚節，今年將於11月2日至4日在竹南運動公園再度盛大展開，苗栗縣政府文化觀光局邀請到許多知名歌手與團體，安排「爵士夜」、「流行之夜」、「親子活動」，邀請全國民眾共襄盛舉，到苗栗感受客庄熱情與在地美食。

文觀局22日下午請到女子團體Hello，以精采唱跳表演為第二屆「2018苗栗音樂佳餚節」揭開序幕。文觀局長林彥甫說明，今年再度偕同苗栗縣觀光協會、苗栗產業創新推動中心等民間團體與業者，將在11月初的周末，打造熱鬧非凡的愉快盛宴。他指出，除兩場音樂會外，還安排親子活動與200攤的農特產品、特色伴手禮銷售展示，打響苗栗觀光，歡迎闔家大小共同歡度周末。

為音樂佳餚節打頭陣的爵士夜晚會，將有Tito Montunos Band、PUB爵士天后Vivian Chow及客家金曲拉丁歌王湯宇歆、Alex aka JR DJ電音秀等，於11月2日晚上6點半輪番演出。

11月3日6點半的流行之夜，則邀請到請電音美女DJ Miss Ann、玖壹壹、陳零九、孫盛希、原子邦妮、女子團體Hello、V2等藝人，將要high翻竹南運動公園。文觀局還接著於11月4日上午10點，安排親子互動與藝文展演，讓各年齡層都能玩得盡興。

(中時 )

石子瀨社區志工巧手 甜根子草文… 驚！人體從20歲起老化 這2個器官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。