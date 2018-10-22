昆凌《叱咤風雲》扮賽車手 周杰倫嚴禁老婆拍吻戲

2018年10月22日 18:15 時報周刊 張毓琪

《叱咤風雲》由天王周杰倫監製，曹佑寧(左2)、昆凌(左3)主演。（創映電影提供）

亞洲首部高規格職業賽車電影《叱咤風雲》由天王周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，導演則請來擁有職業賽車手身分的陳奕先，先前保密到底的卡司陣容今（22日）正式於台中麗寶國際賽車場舉辦媒體探班記者會公開，重量級卡司名單包含昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、阿Ken、高英軒等人皆出席拍攝現場。

劉畊宏、彭小刀以製作方的身份出席，表示對此片非常有信心，彭小刀說：「我們就是是亞洲《玩命關頭》的賽車電影，目前還有一個月的拍攝期，花費已經來到1.6億，數字每天都在跳，不知道接下來會怎麼樣。」劉畊宏說：「我們拍賽車戲最可怕是撞車沒辦法預估，每天都在撞，所以請了一團專業修車團隊隨侍在側，撞爛一台修一台，雖然花費驚人，但我們會全力支持導演。」

本身也是職業級賽車手的導演陳奕先形容《叱咤風雲》真的是部「瘋狂的電影，拍攝到現在已經撞了30次，而且看到我們現場設計的場景就知道有多計較細節，每個車隊的視覺、比賽的制度，都花費很多心力在創作，也獲得賽車界很多人的幫助。」拍片現場位於台中麗寶國際賽車場，《叱咤風雲》劇組將此新場地擺設的非常時尚，讓劇中賽車隊伍都有自己的代表視覺。

曾在好萊塢電影《摩天大樓》演出帥氣女殺手的昆凌，這次在《叱咤風雲》中挑大樑，導演陳奕先直言：「她（昆凌）蠻有當飆車族的天份。」因為經過演員訓練、拍攝期間，他發現昆凌私下其實滿Men的，陳奕先透露昆凌在賽車訓練期間經常大踩油門、高速過彎，「她開到時速220-230。」昆凌也分享自己賽車初體驗的感想，今天累到感冒的她聲音沙啞的說：「導演有激發我的賽車小宇宙！但昨天有一場戲我密閉恐懼症發作，要戴頭套、戴安全帽，還要安全帶，整個就很封閉，超想吐的。」導演說：「後來我們讓Hannah（昆凌）開著賽車繞一圈就比較好了。」昆凌表示克服密閉恐懼的感覺還不錯。

天王周杰倫是否會關切愛妻昆凌的拍戲狀態？導演說:「我曾答應杰倫不會讓Hannah做太過危險的動作，所以我們都會請特技車手和替身來完成一些高難度的特技動作，就有位特技車手因為一場高難度賽車擦撞戲而右手骨斷裂，還不跟我們說。」導演還說周杰倫曾說不讓昆凌拍吻戲，但導演語帶曖昧的笑說：「說歸說但我們也不一定會照他說的做。」

陳奕先導演也提到這次選角非常滿意，除了昆凌有女主角很需要的「女子力」之外，曹佑寧擔綱男主角也是非常吻合劇情需求，「我們的男主角不能只是宅男，要是有點魅力跟悶騷的宅男，我們看到佑寧就是有點介於宅男跟花美男之間的悶騷型男，而且眼神非常乾淨。」

曹佑寧分享自己在開拍前就花費一個月的時間做完整的賽車訓練，就連看似簡單的穿戴安全帽、上下車的動作都反覆練習上百次，為了更貼近真實賽車手的習慣。昆凌則是只要ㄧ有空檔就不斷的練習開賽車，以求更精準的表現出賽車手的專業。

而擔任要角的范逸臣則是看中他有故事歷練的一面，認為他是一團被壓抑的火焰，非常適合劇中從巔峰時期到對人生迷惘狀態的角色。柯有倫覺得非常感動，雖然本身3歲就接觸賽車，但這次卻以車隊經理人的角色演出，他表示看到演員的努力和辛苦，也在片看見爸爸以往的合作夥伴，感受非常深刻。高英軒本身是很有層次的演員，導演希望他的加入能為電影增加看頭。阿Ken認為這是繼盧貝松導演的《露西》之後最過癮的一部電影，劇中會扭轉以往電視上的形象，非常令人期待。

(時報周刊)