影》王羽飛加油！卑南學長高孝儀賽前率隊禱告

2018年10月22日 18:36 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

傷亡名單中包括卑南國中青少棒隊的小球員，富邦悍將高孝儀就出身卑南國中，對於母校發生這樣的事他非常難過，希望事件中的傷者及其家屬能堅強度過，22日賽前高孝儀帶領富邦、統一獅2隊球員以及現場全體人員進行祈禱。

台鐵第6432車次普悠瑪列車於21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時發生翻覆意外，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成Ｗ形狀，造成嚴重傷亡。其中更包括台東卑南國中青少隊，而有強棒小球員王羽飛一度進入加入病房，好在22日下午傳出情況穩定的好消息。

富邦悍將高孝儀（右）賽前為普悠瑪傷者禱告。（陳怡誠攝）

得知自己母校的學弟遇上浩劫，高孝儀賽前難掩低落情緒，「希望他們要堅強，日子日子還是要過，師生或自己的同學發生這樣的事，心情一定會受影響，國人都會給予幫助我也會去詢問他們需要什麼幫助，看自己可以幫上什麼忙，給予他們需要的幫助。」

王羽飛在卑南青少棒是出名的重炮手，富邦悍炮手高國輝與蔣智賢也特地拍攝影片為王羽飛加油打氣，「那天晚上比完賽之後，我們看到電視新聞，才知道發生很嚴重的意外，我們希望跟這起意外相關的人事物都能夠平安，羽飛你一定可以撐過這個關卡，我們會一起幫你加油，羽飛加油！」

(中時電子報)