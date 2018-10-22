驚！人體從20歲起老化 這2個器官老最快

2018年10月22日 18:23 中時電子報 張哲瑋

衰老為近年來熱門話題，而皺紋、白頭髮這兩大症狀，是大多數人們唯恐避之不及的話題，其實在20歲開始身體其他器官在皺紋、白頭髮生長前還要早開始衰老。

根據微博知名的養生部落格「飲食健康」指出，在人體出生時就有1000億個神經細胞數量，會依照年紀增長而有所減退，在20歲附近開始衰減，到了40歲遞減幅度更大，而影響協調性及記憶力。建議1天1小把堅果核桃，維生素E、不飽和脂肪酸都對腦部有益。另外經常健康用腦有助延緩大腦衰老。

另外20歲也是肺部衰老的關卡，供氧量會較年輕減少5%至10%，可藉由擴胸運動提高胸部肌肉力量，而增加呼吸深度。而慢跑，有意保持良好心肺功能，提高肺活量，建議每周不少於三次，每次20-30分鐘即可。

建議每周慢跑最少三次，每次20-30分鐘即可。(本報系資料照片)

隨著生成膠原蛋白速度減緩，而25歲開始，皮膚自然開始會有衰老的情況，如濕疹、乾燥過敏、色素沉澱等。多喝水及使用補水保養品皆為預防方法。

30歲開始則是聽力逐漸下降，男性的聽力衰退狀況比女性還要早開始。勿長時間戴耳機，避免經常挖耳朵碰傷耳道引起感染。

骨骼衰老也是30歲一大關卡，30歲過後骨量會開始下降，而停經後的女性，因缺少雌激素，骨量更容易流失。多攝取含鈣食物，如牛奶、海帶及綠色蔬菜，另外年輕人每周約曬40分鐘太陽補充維他命D，老年人則為60分鐘。補充鈣質及維他命D及能預防骨骼疏鬆。

攝取牛奶補充鈣質。(示意圖/達志影像)

40歲開始牙床會開始萎縮，牙根逐漸暴露。平常少喝酸性飲料且定期洗牙檢查。腎臟也是到40歲開始萎縮，流經腎臟血量也開始下降，建議少用藥量、適量飲水不憋尿，以護腎臟健康。

另外眼睛也會出現眼睛老花狀況，而長期使用電子產品易容有老花狀況，多吃三色蔬果、多做眼部運動，轉動眼球亦有延緩老化。

55歲則為腸道衰老問題，人因年紀消化功能下降，不利於益生菌，容易造成便秘，而便祕就是腸道衰老前兆，在飲食上須注意少油、多攝取纖維蔬果、不暴飲暴食，來維護腸道健康。

(中時電子報)