長榮航空今日首播787形象廣告

2018年10月22日 18:23 工商 王淑以 、 陳麒全

長榮航空（2618）第1架波音787-9新機飛抵國門經過整備後，今（22）日在長榮航太第三修護棚廠舉辦新機發表會，長榮航空首架787夢幻客機正式亮相並首播長榮航空的787形象廣告及平面廣告。

長榮航空此次的新機發表會別出心裁，除了採用世大運等級的聲光設備，以360度環場投影技術，搭配精密的動畫設計，展現787夢幻客機的科技感；並以舞蹈演繹的方式，詮釋787夢幻客機的多項特點與飛航體驗，以及長榮航空五星級服務的品牌形象。

在環場屏幕升起，呈現787-9新機的那一刻，機身上銀灰色的787字樣，搭配長榮集團企業識別色綠橘相間的飛揚線條，不僅展現獨特亮眼的塗裝設計，更勾勒出787夢幻客機的速度感，成為與會來賓目光追逐的焦點。

本次787新機發表，也同步首播長榮航空的787形象廣告，這支廣告以微笑曲線為主軸，透過身體、希望、躍動、溝通、大地、知識、詩意等素材，用肢體動作、人文意象、建築工程、自然景觀展現多種不同的微笑曲線，巧妙連結787夢幻客機飛行時，複合材質機翼自然呈現的弧線，猶如天空中的微笑，也象徵787夢幻客機帶來更舒適的飛航體驗，讓旅客發自內心的微笑。

在平面廣告方面，長榮航空用「陽光、空氣、水」三種元素來詮釋787夢幻客機的各項優點。「陽光」代表787客機採用業界最大面積舷窗，讓客艙中間座位的旅客也能夠輕鬆看見窗外景緻；「空氣」象徵787複合材質的機身能有效降低艙壓，有助於提高血液含氧量及減輕暈機不適；「水」則是詮釋787抗腐蝕的特性，可將客艙濕度較傳統民航機提升3~4倍，讓旅客倍感舒適。

波音787-9夢幻客機最大滿載航程為7,100海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙內將採2個艙等設計，座位數為304個座位，配置有26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙。

此機型的皇璽桂冠艙是由BMW集團旗下的Designworks設計團隊，以空間感及品牌為核心，跳脫傳統思維，將客製化座椅融入整體客艙環境，以穩重低調的色系，創造更寬敞的空間感受；經濟艙則由波音長期合作的國際知名設計公司Teague負責內裝規劃，並採用德國著名賽車座椅製造廠商RECARO之座椅產品，營造出高雅、精緻的現代氛圍。

(工商 )