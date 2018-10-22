慈濟六縣市志工接力 關懷台鐵事故

2018年10月22日 18:22 中時 廖德修

慈濟準備福慧床讓救災人員能稍坐與休息。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟在新馬車站設立醫療站，慈濟人醫會醫謢人員駐點為現場工作人員服務。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟在新馬車站設站，提供熱食、乾糧、飲用水給救災與工作人員。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師21、22日在後送醫院關懷受傷民眾與家屬。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮慈濟醫院醫師李政霖（左）、何靜淳搭乘該班次列車，在現場協助做檢傷分類，待醫療器具到位後協助包紮。（圖／花蓮慈濟醫院提供）

昨（21）日發生台鐵普悠瑪列車事故後，宜蘭慈濟志工在新馬車站、後送醫院、殯儀館投入關懷，慈濟人醫會人員也在新馬車站成立服務中心，協助現場工作人員處理身體不適。

慈濟基金會持續投入關懷，在後送醫院，靜思精舍法師、慈濟志工兩日在後送醫院進行關懷傷者、家屬，慈濟也在部分醫院供應熱食給院內醫護人員及家屬。針對罹難者家屬的關懷，靜思精舍法師下午前往宜蘭縣立殯儀館，向罹難者上香、膚慰家屬。

在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站，慈濟志工第一時間前往災害現場關懷受傷民眾，21日晚間成立服務中心，持續提供熱薑茶、熱食、礦泉水、福慧珍粥、乾糧，並提供慈濟環保毛毯讓工作人員禦寒、提供福慧床讓救災人員能稍坐休息片刻。由於救災現場人員徹夜未眠，慈濟人醫會醫謢人員在上午10點於現場設置醫療站駐點，主要以量血壓，並針對眼睛不適、割傷的救災人員進行治療！

花蓮慈濟醫院李政霖醫師、何靜淳醫師當時是坐在第1節車箱，李政霖說，事故發生時所有人與物品都加速往前，雖然當下有受到驚嚇，但列車停止後便起身關心同車廂的乘客，等列車長打開車門疏散，他和何醫師離開車廂後，便開始在現場協助做檢傷分類，待醫療器具到位後協助包紮。

李政霖醫師表示，他們在昨天深夜已平安回到花蓮，很感恩所有軍警消、台鐵等救災人員的協助，也很感恩各界的關心。

災害現場處處可見台灣民眾的愛心，有民眾、店家送來咖啡、熱食給救災人員，其中一位朱展宏先生，921地震時在台中東勢就讀國中，家裡曾獲得慈濟關懷，「1021鐵路事故」後也想付出心力，他知道慈濟一定會在現場，專程從台北開車到新馬車站找慈濟志工，朱展宏得知現場欠缺流動廁所，自費租了10個提供給現場工作人員使用。

慈濟基金會表示，10月22日慈濟醫院、慈濟志工在午間祈禱為「1021鐵路事故」祝福。截至10月22日17點止，北北基、宜花東縣市的慈濟志工共出動約650人次投入，準備近1千份熱食、38床福慧床、以及40條毛毯、圍巾等，針對罹難者家屬的關懷，相關縣市慈濟志工會繼續接力關懷。

(中時 )