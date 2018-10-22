祖帶孫回家過70大壽遇死亡列車 爺亡6歲孫昏迷

2018年10月22日 18:24 中時 張穎齊

普悠瑪21日發生嚴重死傷意外，謝姓老翁（70歲）帶著妻子與孫子（6歲）北上喝喜酒，原本預定晚上要回台東住家慶祝70大壽，卻在下午回程搭普悠瑪時，竟遭逢翻車出軌意外，謝翁被送到醫院後宣告不治，而孫子則仍然陷入昏迷指數6的狀態，院方目前仍全力搶救中。

據悉，謝翁20日中午帶著妻子與孫子，搭火車到台北喝喜酒，晚上則在桃園的女兒家中住了一晚，由於謝童22日要上學，所以祖孫仨於21日下午搭乘普悠瑪列車，要回台東老家，且還準備要在晚上慶祝謝翁的70大壽，豈料卻突遇翻車死劫，死神就這樣硬生生拆散他們，爺孫從此天人永隔。

「心碎到不行！」1名羅東博愛醫院的林姓護理師在臉書上PO文表示，21日晚間看到第一台救護車，就讓她心碎到不行，6歲的謝童面目全非，甚至只比自己的姪子大沒幾歲而已，讓她眼淚差點飆出來，心裡只想著「讓他活下去！」

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘表示，目前共有18位病人住院，其中住在加護病房的3位分別是謝童、卑南國中棒球選手王羽飛（14歲）、卑南國中學生李旻瑄（12歲）。

林志銘指出，謝童至今仍處於昏迷指處6的狀態，臉部有比較大的撕裂傷，輕微腦腫，頭骨、前額破裂，但出血點沒有擴大，正在用藥物控制，另外整形外科也在做縫合，目前謝還在手術室內插管、清瘡，血壓穩定，還要再持續治療觀察，看意識能不能恢復。

林志銘說，王羽飛則狀況穩定，住院後一直是清醒的，血氧也有在進步，但因為肺部挫傷厲害、左側氣血胸、左側骨盆骨折有血腫塊，耳朵也有撕裂傷，21日夜晚已插上胸管，明（23）日會安排做手術，預估3到5天肺部出血情形改善的話，就可以把呼吸管撤除掉；另外李旻瑄左側肱骨已固定好，明天會轉到普通病房。

林志銘補充，昨天收到消息後，便在下午5時11分啟動「急診333」，第1位到院病人是5時33分，共有69位病人到院治療，全院動員了55位醫師、278位護理行政人員，總共333人來治療。

(中時 )