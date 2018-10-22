苗栗交通寧靜區僅部分路段限速30公里

2018年10月22日 18:55 中時 何冠嫻

無號誌路口以紅色鋪面提醒駕駛須低速行駛。（何冠嫻攝）

被規畫為交通寧靜區的社寮街、建中街，皆速限30公里降低肇事機率。（何冠嫻攝）

綠色鋪面的斑馬線能體醒駕駛與行人用路安全，加強斑馬線的辨識度。 （何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年3月獲交通部補助150萬元，選在苗栗市建功國小及玉清宮周遭，試辦「交通寧靜區」計畫，確保學生及年長者等用路人的安全，打造人車友善的用路環境。

縣府工務處配合交通部以「人本交通」的概念，規畫彩色路面、減速慢行等措施，縣內第一次試辦便選在市區建功國小周邊的中正路、建功街、玉清路、為民街、建民街、建華街、建中街、長安街、社寮街等道路，要培養駕駛良好的用路習慣。

工務處交通規畫科長黃幼丞表示，由於建功街、建民街等通學道路寬度普遍狹窄，又緊鄰長安街、社寮街等住宅區，車速不宜過快，因此畫設綠色鋪面斑馬線、掛設速限30公里的標誌，並在接近路口前的路面，畫上具高度防滑係數、使車輛能及時煞車的紅色鋪面，警示駕駛低速行駛。

黃幼丞表示，一開始有許多民眾對速限30公里相當不滿，他解釋，中正路與玉清路並未限速，僅在社寮街、建中街限制速度。他說，社寮街與長安街有許多巷弄路口，原本車速就不宜過快，因此希望在速限30公里下，能維持人車安全。

目前交通寧靜區已依計畫陸續完工，將為用路人創造友善交通道路。工務處也呼籲用路人遵守規範，養成巷弄低速行駛的好習慣，保障你我安全。

(中時 )