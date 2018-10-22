美軍將砲管加長 以擴張大砲射程

2018年10月22日 18:40 中時電子報 江飛宇

美國陸軍希望火砲的射程能夠加長，最好能夠長到1千公里。雖然這是無理要求，但是武器研發人員仍在努力研究，皮克汀尼-阿森納(Picatinny arsenal)工廠正試著在現行火砲上安裝很長的砲管，可以讓射程提升1倍。

大眾機械(popular mechanics)報導，美國陸軍現役最主要的火砲有兩種，分別是M109A7 聖騎士自走砲(Paladin)，還有M777牽引式榴彈砲，都是155公釐口徑，雖然性能很好，彈著也很準確，但是遠距離射擊確實不是他們的強項。這兩種砲使用常規砲彈時，射程為22公里，使用火箭增程彈時，可以延伸到30公里，不過此種砲彈的裝藥量較低，準確性也稍差。

然而，俄羅斯和中國大陸的火砲，射程都已達到40公里左右，比如俄羅斯較老的自走砲2S19 MSTA，射程就有38公里，而新式的2S35 Koalitsiya，更是達到70公里。這意味著假如美俄出現火砲大戰，俄國Koalitsiya大砲可以不斷的轟炸美國砲兵部隊，而美國砲因射程太短而無法反擊。

美國大砲也需要改進，首先從砲管長度開始，最近在尤馬試驗場(Yuma Proving Ground)正在測試M109自走砲的新砲槍，達到58倍徑。在火砲的術語中，「倍徑」是指口徑與砲管長度的比例，因此155mm/58的意思就是火砲口徑155公釐，砲管長度是口徑的58倍，因此砲管長度就是155乘上58，那就是899公分，差不多9公尺，這比M109原有砲管要長了180公分。紐澤西州的皮克汀尼-阿森納工廠也在研究M777牽引砲拉長射程的方法，同樣把砲管拉長。

加長砲管的M777。(圖/美國陸軍)

為何更長的砲管可以加長射程？這是因為這允許燃燒推進劑產生的爆炸氣體，能在砲彈上作用更長時間，使得砲彈的初速更快，也就能加長射程。

Footage from the @USArmy latest M109 Extended Range Cannon Artillery testing. #LRPF pic.twitter.com/CMQMiWjVwS — Air Power (@MIL_STD) 2018年10月13日

但是，太長的砲管大幅增加重量，也就使火砲的機動性能降低，皮克汀尼擔心拉長砲管的M777可能會難以拖曳，而且砲管也容易過熱而縮短使用壽命，因此還需要新的技術配合才行。

除了砲管加長之外，砲彈也有改進的空間，挪威的Nammo公司已經在研發沖壓式火砲砲彈，它比火箭增程彈的飛行射程還要遠，等於是小型的沖壓式噴射引擎，可使砲彈飛行距離96公里或更是遠的距離。

美國陸軍要學著適應長砲管的大砲，雖然長砲管比較不易移動，特別是在通過森林和城市地區更是如此，但是對火砲的性能改變將是巨大的，並且成本最低。

(中時電子報)