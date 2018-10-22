南投縣首支鼓王爵士大樂團成軍 出戰全國素人歌唱大賽

2018年10月22日 19:04 中時 楊樹煌

▲在全國素人歌唱比賽獲初、複賽入選的吳孟麗，將在26日的總決賽中再度展現她的歌喉。（楊樹煌攝）

▲南投縣首支鼓王爵士大樂團成軍，將擔綱全國素人歌唱大賽的演奏樂團，也是全國巡迴慈善公演的第1場。（楊樹煌攝）

全國素人歌唱大賽26日將在南投文化中心演藝廳舉行決賽，由南投縣首支成軍的鼓王爵士大樂團擔綱演奏，樂團團長魏榮泰今22日舉行記者會，除說明團員組織，並籲請民眾把握難得機會，前往觀賞慈善樂團的首度演出，還可免費聆賞全國級的歌唱大賽。

鼓王爵士大樂團團長魏榮泰22日在中興新村樸提蘭園餐廳舉行記者會，公開宣佈，26日在南投縣立文化中心演藝廳舉辦的「全國素人歌唱大賽」，將由該樂團進行伴奏，這也是讓樂團展開全省巡迴演出的第1場。

從事狐狸尾蘭栽培多年的樸提蘭園董事長魏榮泰，早年曾是知名的鋼琴、小提琴演奏家，在事業有成之餘，仍無法忘情喜愛的琴藝及不捨一群曾是電視台、知名歌廳、夜總會等業界的專業樂師們。

幾經思量後，決定號召這群老將們重回舞台，並經凝聚共識，要將後半輩子，以精湛的樂技回饋社會，再次綻放自我生命燦爛的火花。

擔任鼓王爵士大樂團團長兼指揮的魏榮泰表示，樂團己成軍，成員36人，有大小鼓、漫波鼓、薩克斯風、小喇叭及小提琴手等，各具特色。團員年紀多在50歲以上，是支極為特別的千歲樂團，他們早年都在各大夜總會叱吒風雲，這種樂團組合並是全國僅少見的。

未來該樂團全國巡迴演出，以慈善公益為主，要將觀眾「隨喜」打賞金扣除團員必要開支後，全數捐助弱勢團體；初期目標，明年會有3 5場次的全國巡迴公演。

26日下午6點30分南投文化中心演藝廳有「全國素人歌唱大賽」，就是該樂團的首度公演，現場有30位經初賽、複賽歌手進行決賽，精彩可期，歡迎對音樂、歌唱有興趣的朋友踴躍前往觀賞。

(中時 )