地質系同學舉手發問 炎亞綸開示改善地球環境需人類一起努力

2018年10月22日 18:52 時報周刊 張毓琪

「炎P」為宣傳新專輯，大方接受粉絲辛辣提問，甚至現場演起BL情境劇。KKBOX提供

炎亞綸推出全新EP《親愛的怪物》，來到KKBOX實境節目《速爆搶聽會》與台、日、法國、南美等跨國背包客分享新歌、創作理念。鄉民口中專業、學識淵博的「炎P」大方接受所有粉絲辛辣提問，可說是葷素不忌，其中一位粉絲當場許願希望能合演BL情境劇，炎亞綸一口答應，搞笑拿著寶貝球帥氣拋出「去吧！寶貝球！」當場圈粉，把該粉絲逗得心花怒放，嬌嗔地說：「快收服我和我的心，這是我人生遇過最好的對象。」

除音樂分享外，炎P還擔任愛情諮商師，粉絲談及過往因遠距離戀愛導致戀情告吹，他則以過來人經驗分享，「遠距離真的很難，我試過幾次但都沒有好結果，愛情就是你享受當下最重要、感受當下。」更有感而發自爆初戀就是被劈腿：「你只有在年輕時才有資格吸引人，很容易掉進愛河那種蠢蠢的衝動，我是談過很多戀愛的人，一直在找以前那種感覺，沒有，他不會回來，怎麼找都沒用，趁現在敢愛的時候，就算是會受傷也要去面對，那都是很美的東西，每個人都曾經在愛情受傷，那是必須必定的，是很棒的享受。」他呼籲：「不要害怕，喜歡一個人會失去理智，會做很多跟自己個性相反的事，不要擔心自己變成一個聰明傻瓜。」大方揭露愛情觀、勉勵大家勇敢去愛。

新專輯《親愛的怪物》在封面設計別具巧思，打破「賣臉」的帥氣偶像封面思維，炎亞綸掛起「羊頭」面具示人，這「羊頭人身」的怪物創意來自他本人，認為「在現今網路的時代下，大家太想成為自己眼中喜歡的人樣子，卻反而忘了自己是很獨特，你們會有自己的光芒。」希望要講的事情不會被模糊，呼籲大家可以勇敢把自己的偽裝拿掉，對自己喜愛的人、事情努力、堅持。他強調自己對於網紅沒有敵意，但大家會學著他們，卻忘記自己適合什麼，還點出台灣最糟糕的現象「行車紀錄器新聞」，閱聽眾容易隨著不同風向、資訊而轉移看法，他表示我們很害怕站錯邊，就像羊一樣，羊是被圈養，容易有集體意識，但人不是這樣的，每個人基因都不一樣，這也是專輯想呈現的主軸。

他也多次因發表對時事看法引發外界關注，他回應：「對自己的話負責，是每個人都該做的，我看起來在臉書發表很多，好像不顧死活，但其實我都想過，即便它會影響我的演藝事業、電視台不會再找我拍戲，但沒關係，有些話還是要說。」至於下一步工作計畫，他透露將嘗試監製一職，目前開始跟編劇、製作人討論劇本，期待在沒有別的外在因素影響下，劇本能呈現出什麼樣子，對於台灣還是有信心「台灣還是有很多好的創意、題材故事能分享到國際。」

而地質系同學提問地球環境改變，他指出山竹颱風後帶來滿目瘡痍的垃圾，我們能做的太少，需要全人類一起，也對氣象異常有感，感嘆地說：「在台灣應該四季都有，但我們現在卻只有夏、冬之差。」全方位有問必答讓現場粉絲收穫滿滿。本集於今日（10月22日）下午4點於KKBOX官方YouTube與粉絲團正式播出。

(時報周刊)