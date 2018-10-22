你用什麼裝水喝？3個壞習慣一定要改掉

2018年10月22日 18:50 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

小劑量、長時間暴露，即使微毒也會變劇毒，吞掉你的健康。立即檢視辦公室，改變生活中各種壞習慣！

(一)請用玻璃、瓷器、陶杯或不鏽鋼的杯子喝水

美國哈佛醫學院曾做過實驗，一組人給不鏽鋼的瓶子裝冷水，另一組發給使用PC塑膠材質的容器裝冷水，每天喝，一週後，檢測尿液內雙酚A的含量，結果發現，用PC材質容器喝水的人，雙酚A含量明顯高出許多。

這實驗是用冷水，如果是熱水，問題恐怕更大，成大環境醫學研究所教授李俊璋坦言，他自己從來不讓孩子使用塑膠材質的容器盛水喝，如果是PC材質，容易釋放出雙酚A，如果是PVC材質，遇熱會釋出塑化劑。

不論塑膠容器的瓶底寫幾號，記得，標示出的可耐熱溫度「只表示在這個溫度下不會變形，不表示不會釋放出化學物質，」李俊璋提醒。同理，塑膠製的保溫杯或便當盒也一樣，不要盛裝熱食，如果非用不可，僅裝冷水或水果就好。

(二)帶不鏽鋼碗筷外出用餐、紙製便當盒不要直接微波加熱

要外出用餐時記得帶環保碗筷，最好是不鏽鋼材質，因為「所有塑膠的製品都不應該裝或碰觸油脂、熱食，」李俊璋強烈建議。

此外，不要使用含有二氧化硫的免洗筷，實驗發現，用免洗筷泡過的水拿來養蝦，兩小時之後蝦子抽搐、一天內就死亡；即使用熱水燙過免洗筷，燙過的水浸泡冷卻後拿來養蝦，兩天後蝦子就死了。

這個實驗還發現，如果拿半透明塑膠袋裝熱湯，溶解出來的雙酚A與塑化劑，可以讓蝦子在三天後往生。

所以，下回外帶食物時，記得拿不鏽鋼便當盒去裝，或乾脆就在店內吃完。

如果包便當回辦公室，千萬不要直接把紙製便當盒放入微波加熱，因為紙張為了防水，內膜會有一層膠膜，遇熱會溶出塑化劑；同理，紙盒裝的牛奶也一樣，勸你先倒入馬克杯內再加熱。

(三)別讓灰塵堆積在電腦、印表機的電線上

包包覆電器用品的電線外皮多為塑膠、橡膠製品，使用一段時間後溫度升高，容易釋放塑化劑，電線上如果有灰塵，粉塵容易吸附塑化劑，再散佈到空氣中，被我們吸入或手碰觸。且散逸濃度會隨著使用電纜線溫度的上升而增加。為了避免增加暴露風險，要經常清理電腦、印表機等電線。

下班後注意！丟掉車內寶特瓶的水

下班後開車時，如果車內有還沒喝完的寶特瓶水，千萬不要喝，因為經過陽光曝曬或車內高溫一整天，塑膠瓶內的塑化劑已經徹底溶出。

(中時電子報)