國中少女遭性侵後跳樓身亡 檢方揭開自殺真相

2018年10月22日 18:53 中時 許哲瑗

新北市謝姓高職生今年5月性侵陳姓國中少女，少女在受辱後第15天跳樓身亡，引起社會關注，新北地檢署今依強制性交罪嫌，起訴謝男，但檢方發現，陳姓少女案發後還和謝男吃飯，蒐證後無法證明陳姓少女是因遭性侵而羞忿自殺，因此涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」部分不起訴。

今年5月20日，陳姓少女邀約江姓學姊、江女、蔡男和謝男，一起到觀音山遊玩，當晚外宿，謝男竟趁著大家外出時，性侵落單的15歲的陳姓少女，事發後15天，陳姓少女因心情低落，前往閨蜜家喝酒談心，當晚跳樓自殺身亡。

案發後引起社會關注，謝男還遭肉搜，被不明人士拖至二重疏洪道圍毆、賞巴掌，「私刑」過程被拍成影片po上臉書。

新北地檢署今依強制性交罪嫌，將謝男起訴，但檢方根據陳姓少女友人證詞，發現案發後陳姓少女和謝男仍多次相約吃飯、出遊，少女和朋友談心時，也並未透露悲憤到想自殺的念頭，反而比較在意朋友之間對她的評價，檢方認為，少女應是在被友人誤會後才開始情緒不穩，產生輕生念頭。

因為無法確認陳姓少女是因為遭性侵而羞憤自殺，涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」部分不起訴，此外，考量謝男坦承犯罪，已與少女家屬以400萬和解，家屬也表示願意原諒，請法院從輕量刑、減刑，並諭知緩刑。

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(中時 )