國中少女遭性侵後跳樓身亡 檢方揭開自殺真相

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

新北市謝姓高職生今年5月性侵陳姓國中少女，少女在受辱後第15天跳樓身亡，引起社會關注，新北地檢署今依強制性交罪嫌，起訴謝男，但檢方發現，陳姓少女案發後還和謝男吃飯，蒐證後無法證明陳姓少女是因遭性侵而羞忿自殺，因此涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」部分不起訴。

今年5月20日，陳姓少女邀約江姓學姊、江女、蔡男和謝男，一起到觀音山遊玩，當晚外宿，謝男竟趁著大家外出時，性侵落單的15歲的陳姓少女，事發後15天，陳姓少女因心情低落，前往閨蜜家喝酒談心，當晚跳樓自殺身亡。

案發後引起社會關注，謝男還遭肉搜，被不明人士拖至二重疏洪道圍毆、賞巴掌，「私刑」過程被拍成影片po上臉書。

新北地檢署今依強制性交罪嫌，將謝男起訴，但檢方根據陳姓少女友人證詞，發現案發後陳姓少女和謝男仍多次相約吃飯、出遊，少女和朋友談心時，也並未透露悲憤到想自殺的念頭，反而比較在意朋友之間對她的評價，檢方認為，少女應是在被友人誤會後才開始情緒不穩，產生輕生念頭。

因為無法確認陳姓少女是因為遭性侵而羞憤自殺，涉犯「強制性交致被害人羞忿自殺罪嫌」部分不起訴，此外，考量謝男坦承犯罪，已與少女家屬以400萬和解，家屬也表示願意原諒，請法院從輕量刑、減刑，並諭知緩刑。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

中市警添生力軍 278名新進警力進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。