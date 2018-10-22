芬園好咖 同安國小勇奪彰化縣農會四健競賽冠軍

2018年10月22日 19:01 中時 謝瓊雲

同安國小學生們深入認識芬園鄉新興咖啡產業，學習採收咖啡豆後進行剝殼、水洗與蜜處理。(謝瓊雲攝)

歷經一整年紮實的咖啡學習課程，偏鄉小學同安國小的學童們個個都是小小咖啡達人。(謝瓊雲攝)

連最高難度的烘豆，也不假手他人，由高年級組學生一手包辦。(謝瓊雲攝)

彰化縣芬園鄉同安國小規畫一整年咖啡校本課程，深度了解學習咖啡知識與烘豆沖煮技藝，一舉拿下全縣四健競賽冠軍。(謝瓊雲翻攝)

偏鄉小學飄咖啡香！芬園鄉同安國小配合芬園鄉農會四健會，進行咖啡特色課程，20日在全縣26鄉鎮市農會激烈競爭中，首度參賽就勇奪農活作業組冠軍，讓孩子們興奮大喊「叫我第一名！」明年有意再接再厲挑戰全縣咖啡豆評鑑賽。

為了培育優秀農村青少年，彰化縣農會四健會作業組競賽，分為農活、農務2組。在26個鄉鎮市農會四健會輔導協助下，讓9歲至24歲的青少年實際在做中學，實際操作、紀錄觀察且還需開會討論才能完成。

校長施皇羽表示，校園裡原本就有四棵種植多年卻無人採收的咖啡樹，在農會支持下，學校規畫校本課程，從芬園咖啡起源到全球咖啡種類、命名與產地開始學習，並由師生一起種下百棵咖啡苗。

全校孩子們總動員，低年級採收咖啡豆、剝殼，中年級學習蜜處理豆、水洗，高年級則負責烘豆與煮咖啡，再邀請老師及總幹事黃翊愷，參與品嚐及教學活動；一整年紮實課程，每個人都成了小小咖啡達人。

六年級的許智勛說，烘豆真是難度，需小心翼翼全程緊盯溫度、火候，避免火太旺燒焦、或烘不熟；而沖泡咖啡則十分有意思，明年他想再挑戰學習拉花。

施皇羽說，咖啡是芬園鄉新興農產，感謝芬園農會支持鼓勵，讓孩子融入在地產業；這次參賽者包括國高中甚至大學畢業新鮮人，同安能脫穎而出，成功扭轉了偏鄉學校沒有競爭力的印象！未來將在校內開一間樹屋咖啡館，讓咖啡課程更生活化。

(中時 )