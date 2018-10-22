中油95無鉛汽油出包波及92加油站 賠償退一送一

2018年10月22日 18:59 工商 彭暄貽

中油桃園煉油廠95無鉛汽油出包，中油宣布賠償將採「退一送一」方案，亦即民眾在10月1日至21日間，在相關加油站加了95無鉛汽油，提出相關加油證明，即可辦理全額退費，並再免費加送同等金額油料，目前確認至少有102家加油站中標。

中油指出，近日將公告95無鉛汽油不符規範事件理賠處理要點方案，方案公告後立即受理相關賠償。理賠金額若以95無鉛汽油回收量在1.3萬公秉前提粗估，約達4億元，惟實際回收量仍待進一步精算，吸收金額則尚需加計其他成本，方不失真。

中油目前正在逐步更換各個使用不合格油料的加油站。截至22日下午7點為止，經確認有使用到不合格的油品有102站；其中，已完成換儲恢復供售加油站數為55站，待換儲加油站數47站。另還有17站等待化驗，相關退費及賠償油料的具體方案，須待另行公布。

中油這次出問題的95無鉛汽油供應基隆、台北、新北、桃園、新竹及苗栗部分地區。現在正在逐一進行抽驗，如果檢驗未完成，或是還未更換新油的加油站，會暫時停售 95無鉛汽油，直到確認品質沒有問題，或更換新油為止才開放。

中油強調，這次油品不合格，是「汽車銅片」測試不符國家標準，對車輛引擎不會有直接影響，也不會對車輛造成立即危害，如果長期使用不良油品，油表才會出現不準的訊號。如果車輛有發生異常，可向中油申請賠償，相關期限也從今年底延到明年6月底。

(工商 )