普悠瑪嚴重傷亡 賴揆致哀致歉

2018年10月22日 18:56 中時 張理國

普悠瑪列車昨發生嚴重傷亡，行政院長賴清德傍晚在臉書表示，對於此事國人同感哀傷，他代表行政院向罹難者致哀，希望傷者早日康復，並誠摯的向社會大眾致歉。

賴揆說，昨晚他在中央災害應變中心聽取各單位簡報後，隨即趕赴事故現場瞭解救災狀況，他在現場指示非意外軌道的西正線，務必要在今日清晨五點前完成單線雙向通車，今晨已順利達成，蔡總統今早也已指示希望在3天內完成雙線雙向通車，交通部將全力以赴；他已請法務部儘速保全相關證據，以利鐵路局儘快完成鐵軌修復，在恢復正常行駛前的期間，加強海陸空運的配套措施。降低對東部運輸的影響。

賴揆說，在完成初步指示後，他前往宜蘭榮總醫院慰問罹難者家屬，並請交通部會與宜蘭縣政府共同合作，協助圓滿處理罹難者後事。另外他也前往羅東博愛醫院、聖母醫院、宜蘭陽明醫院探視加護病房的重症傷者，感謝各醫院院長、主任、主治醫生及全體醫護人員的全心投入醫治，妥善照顧每位傷者，讓他們得到最好醫療。目前傷者的收治醫院、檢傷分類及即時動向，於中央災害應變中心與宜蘭縣政府網站皆有完整的資訊可供查詢。

賴揆說，今早他召開因應普悠瑪號事故處理會議，並做出以下決定：

一、行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，由吳澤成政委負責，並納入外部委員，儘速釐清事故原因，向社會大眾說明。

二、普悠瑪列車進行全面安全體檢。

三、現階段普悠瑪列車遇彎道應減速，以確保行車安全。

四、請法務部儘速保全現場證據，讓後續交通修復可以儘快進行。

五、此次死傷旅客多為台東、花蓮的居民，請政務委員陳美伶協調相關地方政府積極協助傷亡民眾家屬生活照顧，並妥善料理喪葬事宜。

此外，賴揆也感謝投入救災的每一個人，包括內政部、交通部、衛福部、國防部、宜蘭縣政府同仁，以及許多熱心的民眾，同時也感謝國際友人對事故的關心及慰問。

(中時 )