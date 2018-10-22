邵雨薇母女苦情重逢、陳大天罹癌 催淚助攻收視

2018年10月22日 19:07 中時 林淑娟

邵雨薇劇中母親苦情重逢。（台視）

陳大天劇中罹癌。（台視）

吳思賢為好兄弟陳大天出頭。（台視）

台視、東森《愛的3.14159》上周六播出第14集劇情賺人熱淚，不僅上演邵雨薇母女苦情重逢，另外劇中吳思賢在得知好兄弟陳大天確診罹癌後兩人相擁而泣，兄弟情深令人動容，有效平均收視衝出1.17、15到24歲女性分眾收視更有1.9！

而陳大天和藍雅芸之間的感情也明朗化，新誕生的CP也有許多浪漫橋段。親情、友情、愛情在這集一併爆發，邵雨薇劇中終於和生母相逢，獨自對著失智的母親講訴「賣火柴的小女孩」故事、並質問當年為何忍心拋棄年幼的自己，一連串內心戲演技噴發，觀眾看了也直呼「虐心想哭」！邵雨薇透露最近情緒重的戲比較多，有時大哭完之後下一場緊接著又是情緒歡樂的戲，耗費精神與體力。但看到反應熱烈她也開心的說：「我替『圓圓』加了這段戲就是想透過小女孩影射自己，很開心觀眾也感受到了。」

《愛》劇上周六全段收視高點1.15，落在在吳思賢因立委大鬧病房並詛咒好兄弟陳大天病情，捨不得麻吉受到委屈，氣得找上對方理論並大打出手，動作太激烈拍攝過程中還不小心自傷帥氣臉龐。吳思賢拍攝時就將自身投入其中，他表示自己本身也很看重朋友：「若是在能力範圍、能幫一定幫。」他也透露之後的劇情走向很多變。

此外陳大天在劇中罹患癌症之時才確定與藍雅芸的感情，劇中內心戲份量重也讓觀眾看見他的演技，陳大天開心表示：「劇組上下都認真很經營，想要把最好的『戲節』給大家，還有朋友傳訊說他女朋友一直哭，因為『猴子』要死掉了！很搞笑的訊息，卻給了我很大的鼓舞」。另外好友阿達、晨翔等人也都來傳訊息鼓勵，令陳大天感到十分溫暖。

(中時 )