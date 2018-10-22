莫文蔚12月攻蛋勤護嗓 上《17金麥克》出題用演的

2018年10月22日 19:06 時報周刊 張毓琪

賀一航聽不懂網路用語，擔心觀眾覺得他LKK。17Media提供／蔡政良攝

莫文蔚將於12月22日四度攻蛋，舉辦「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，並將創下香港女歌手在台北小巨蛋開唱次數最多紀錄，日前來到17直播與中天電視合作的音樂即時互動節目《17金麥克》擔任出題大來賓，小球、黃鐙輝、林逸欣、賀一航、東區不倒翁、邱鋒澤、那那大師、魅音莎莎等挑戰者帶觀眾答題搶獎金，接受莫式情歌相關考驗。

莫文蔚一來就宣布演唱會門票已秒殺喜訊，開唱前用心護嗓，莫文蔚用比手畫腳用「演」的讓大家猜題，她先接受「C位示範賽」考驗答3題幫觀眾贏一萬元獎金，黃子佼說:「最妙的是，如果莫文蔚自己的題目自己答錯…」莫文蔚頓時緊張說:「對啊，會怎麼辦，我要被罰嗎?」黃子佼開玩笑說:「不會，我們就把你噴到市政府去！」

為迎接莫文蔚，黃子佼也難得開口獻聲，和劉容嘉合唱〈廣島之戀〉出題考莫文蔚，莫文蔚也為黃子佼準備了驚喜禮物，節目最後特別帶了一套剛被搶購一空的限量版黑膠唱片禮盒送給黃子佼，她說:「選了這盒編號95號的，因為我們是1995年認識的。」別具意義的珍貴禮物，令黃子佼既驚喜又感動不已。

很喜歡模仿伍佰的黃鐙輝，戴上墨鏡伍佰上身和kimi對唱〈堅強的理由〉出題，黃子佼建議莫文蔚將來開唱如果伍佰沒空，可以找黃鐙輝去代班，觀眾也看不出來，連莫文蔚也認同直呼「太像了！但是有點OVER了！」黃鐙輝被Cue用伍佰的方式跟Karen問好，黃鐙輝朝向莫文蔚激烈喊「你好！要不要一起去逛夜市?」莫文蔚嚇到笑出來，搖手拒絕他的邀約說:「伍佰對我很溫柔的！」

賀一航參演愛情喜劇片《哈囉！有事嗎》10月26日上映在即，和兒子曾治豪(Gary)父子檔挑戰答題，64歲的賀一航一開始被直播型態節目的新穎和即時互動震撼到，愁眉喊:「糟糕，這個節目我掛了！太新了這個節目，我應該很快就下去了」看到賀一航如此擔心，莫文蔚立刻發聲鼓勵:「很容易啦，我會給你提示，我會幫你的，不怕不怕！」賀一航立刻露出安心笑容，

賀一航聽到很多新奇的用語，忍不住問黃子佼:「剛他們講那個寶寶是幹嘛的?」黃子佼說:「寶寶是跟網友問候，你要不要試試看?」賀一航立刻舉手向鏡頭說:「喔，寶寶，你好啊！寶寶」現場一陣笑聲，兒子Gary連忙教他:「是各位寶寶你好」賀一航忍不住怒喊:「不要笑我，我都六十幾歲的人了，你還這樣子對我！」大家紛紛鼓勵他開直播，快加入直播主的行列。

(時報周刊)