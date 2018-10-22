竹縣創意繪本《花甲歌舞劇團》 13鄉鎮市圖可借閱

2018年10月22日 19:01 中時 莊旻靜

新竹縣創意繪本《花甲歌舞劇團》，由知名插畫家孫心瑜（後排左一）、作者黏忘凡（後排右二）合力創作，文化局張宜真（後排左二）表示，此繪本帶入新竹縣的特色與風采。（莊旻靜攝）

新竹縣政府文化局長期推動親子閱讀，近日與遠景出版社合作，推出新竹縣文化創意繪本《花甲歌舞劇團》，透過繪本介紹一系列新竹在地的風土民情，插畫家孫心瑜、作者粘忘凡22日上午出席新書發表會，也談論創作心得。

文化局張宜真表示，《花甲歌舞劇團》是由台灣首位獲選義大利波隆那書展「拉加茲展」的插畫家孫心瑜，與長期合作番薯姊姊粘忘凡合作，透過縣花、縣鳥及花甲歌舞劇團，帶入新竹縣13鄉鎮文化、休閒、觀光等，以插圖方式介紹義民廟、竹東文創藝術村、柿子、仙草、擂茶、文化局、紅樹林、湖口老街等。

在《花甲歌舞劇團》中，透過一張花甲歌舞團演員甄招廣告，引發廣泛討論，讓動物、孩子、老人都充滿興趣，並逐一帶出新竹縣之美，演繹充滿地方活力的人情味。新竹縣長邱鏡淳表示，希望藉由社區文化繪本故事，達到文化扎根的目的。

孫心瑜勾勒出新竹縣的風采，角色刻畫生動可愛。粘忘凡則以深刻淺顯的文字，呈現出有趣奔放的內容。《花甲歌舞劇團》除了可透過購書，民眾也能在新竹縣13鄉鎮市圖書館借閱。

(中時 )