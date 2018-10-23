高雄》三民區藍綠夾殺 林恭正樂觀看待

高雄市議員候選人林恭正（前排左二）樂觀看待選情。（林瑞益翻攝）

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旺報

高雄市三民區市議員今年有12人角逐8席，面對藍綠夾殺，高雄市三民區市議員候選人林恭正認為，儘管選情嚴峻，但仍有機會一搏，他樂觀看待選情。

林恭正是現任寶玉里里長，轉戰市議員；他是立委李昆澤的子弟兵。今年國民黨提名4席、民進黨提民4席，另有基進黨陳柏惟、時代力量林于凱，台聯現任議員黃淑美等。

一般認為，國民黨提名4席，已經形成同額競選，民進黨是坐3望4，黃淑美的實力不容小覷，民進黨想全壘打的機會不大。林恭正分析，雖然綠營看似比較辛苦，但從一些民調看來，藍軍也沒有增長多少。

他說，還是有機會的，因為有現任議員不選，能夠轉移多少票，這就是機會。除了藍綠民調領先的議員候選人之外，第5到第8名的議員候選人的民調都很接近，不難找突破點。因此，各位議員候選人的壓力都很大。

林恭正認為，與4年前的選情相反，今年綠軍比較辛苦，不願意投票的比例蠻高的。在議題催化上，民進黨須好好掌握議題。4年前，藍軍的支持者不願意出來投票，但也不願意投給綠的。這次相反，藍軍願意出來投票，但綠軍的投票率反而降低。

如果可以當選市議員，林恭正希望扮演監督高雄市政府財政，幫忙看住人民的荷包，包含減少市府的負債，以及維護硬體建設，活化閒置的場館。

(旺報 )

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