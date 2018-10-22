《小美》宣傳海報太逼真 網友驚：還以為真有人失蹤

2018年10月22日 19:33 時報周刊 張毓琪

日前社群網站瘋傳兩張「尋找小美」的圖片，讓不少網友以為真的有人失蹤，紛紛協助肉搜，但其實是電影片商的創意海報，用另類行銷手法幫懸疑推理電影《小美》打響名號。

繼去年台灣之光《大佛普拉斯》轟動全台後，金獎監製鍾孟宏今年再度打造懸疑推理電影《小美》將再次引領熱潮。上周末片商在網路上發布兩張「尋人啟事」版電影海報，張貼在片中失蹤的小美照片，請求全台幫忙協尋，不但被網友瘋狂轉載，更在網路上掀起討論聲浪，有網友說：「老天鵝，還以為真有人失蹤！」、「家中長輩都以為有人不見了。」不過也有眼尖影迷發現是《小美》的宣傳新招而幽默回應：「請小美媽媽放心，她看完電影就回家了，所以請注意電影上映日期。」

吳慷仁飾演最後一個見到小美的攝影師。（甲上娛樂提供）

兩款海報上的照片分別是小美讀高中時和出社會後的樣貌，從原本清純可愛的學生妹變成畫著煙燻眼妝仍掩蓋不住氣色蒼白的少女，更讓人好奇她的故事經歷。此外，許多推理迷網友也發現今日首度曝光的《小美》電影預告中提及：「1個女孩憑空消失，1宗離奇失蹤案件，9個關係人。」暗藏「119」數字密碼，隻字片語的台詞徒留懸念，重重疑點讓影迷迫不急待想進戲院一探究竟。

《小美》由金獎導演鍾孟宏監製、新銳導演黃榮昇執導，集結金鐘視帝吳慷仁、影后尹馨、納豆、劉冠廷、柯淑勤、陳以文、張少懷、巫建和、邱隆杰等9位台灣影壇實力派演員同台飆戲。早在今年初，《小美》就挾超強口碑一路橫掃「柏林影展」、「香港國際電影節」、「台北電影節」、「日本福岡電影節」，不但榮獲「法國史特拉斯堡奇幻影展」評審團大獎，更風光入圍第55屆金馬獎最佳攝影、最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲三項大獎提名。

本片描述來自台東的問題少女小美美(饒星星飾)，到台北工作後卻離奇失蹤，媽媽(柯淑勤飾)、房東(陳以文飾)、前男友(巫建和飾)、現任男友(劉冠廷飾)、前老闆娘(尹馨飾)、靈媒(張少懷飾)、同父異母哥哥(納豆飾)、公司經理(邱隆杰飾)及一面之緣的攝影師(吳慷仁飾)等9位最後和小美有接觸過的關係人，究竟小美的失蹤和誰有關？《小美》即將於12日1日在台上映。

(時報周刊)