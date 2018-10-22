堅持種火鶴　新埤吳進丁的30載火鶴歲月

70歲新埤農友吳進丁種火鶴超過30年，而今他終於苦盡甘來，不僅內外銷都有高評價，還回歸穩定中成長。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時
70歲新埤農友吳進丁種火鶴超過30年，而今他終於苦盡甘來，不僅內外銷都有高評價，還回歸穩定中成長。（謝佳潾翻攝）

70歲新埤農友吳進丁種火鶴超過30年，期間歷經各大颱風水災，八八風災時，2公頃的田地更是被淹沒到僅剩7分多地，但他始終沒放棄過，且即使從風光期走到沒落期，依舊始終如一，而今他終於苦盡甘來，不僅內外銷都有高評價，還回歸穩定中成長。

吳進丁指出，30年前他從台中到屏東開墾闢地，最後選擇定居新埤並學種火鶴花，當時種的人不多，苗有些是進口，有些是國內自行培育，那時外銷日本正風光，都有不錯利潤，一朵花可以賣到30多元，後來種的人逐漸多起來也組了產銷班。

吳進丁說，當時有10幾個人加入，全部面積加起來超過50公頃，多以外銷日本的火鶴為主，但經日本911海嘯及經濟不景氣後，市場走下坡，不少人改種其他作物，不過他因喜好堅持繼續種火鶴花。

他說，火鶴最大敵人是線蟲，所以平常防治及管理工作很重要，他使用凹型保麗龍槽為容器，以椰子屑及木屑當介質，自動噴水及噴藥系統，管理上更方便。他的園裡有10個品種的火鶴，有一般常見的紅色品系，也有千里馬、霹靂馬、邱比特、蘿莎等各種花型、花色及大小的火鶴花。

他強調，屏東氣候溫和，很適合火鶴種植，這也是他到屏東種火鶴的原因，而他平常也會自行育苗，馴化成苗後，苗木更新很重要，此能常保持花色艷麗及新鮮。

(中時 )

日行萬步竟也會骨鬆！這樣動 才… 「恆春半島地區現場徵才活動」25…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。