堅持種火鶴　新埤吳進丁的30載火鶴歲月

2018年10月22日 19:25 中時 謝佳潾

70歲新埤農友吳進丁種火鶴超過30年，而今他終於苦盡甘來，不僅內外銷都有高評價，還回歸穩定中成長。（謝佳潾翻攝）

70歲新埤農友吳進丁種火鶴超過30年，期間歷經各大颱風水災，八八風災時，2公頃的田地更是被淹沒到僅剩7分多地，但他始終沒放棄過，且即使從風光期走到沒落期，依舊始終如一，而今他終於苦盡甘來，不僅內外銷都有高評價，還回歸穩定中成長。

吳進丁指出，30年前他從台中到屏東開墾闢地，最後選擇定居新埤並學種火鶴花，當時種的人不多，苗有些是進口，有些是國內自行培育，那時外銷日本正風光，都有不錯利潤，一朵花可以賣到30多元，後來種的人逐漸多起來也組了產銷班。

吳進丁說，當時有10幾個人加入，全部面積加起來超過50公頃，多以外銷日本的火鶴為主，但經日本911海嘯及經濟不景氣後，市場走下坡，不少人改種其他作物，不過他因喜好堅持繼續種火鶴花。

他說，火鶴最大敵人是線蟲，所以平常防治及管理工作很重要，他使用凹型保麗龍槽為容器，以椰子屑及木屑當介質，自動噴水及噴藥系統，管理上更方便。他的園裡有10個品種的火鶴，有一般常見的紅色品系，也有千里馬、霹靂馬、邱比特、蘿莎等各種花型、花色及大小的火鶴花。

他強調，屏東氣候溫和，很適合火鶴種植，這也是他到屏東種火鶴的原因，而他平常也會自行育苗，馴化成苗後，苗木更新很重要，此能常保持花色艷麗及新鮮。

(中時 )