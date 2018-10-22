「恆春半島地區現場徵才活動」25日登場 27家廠商釋出237個職缺

潮州就業中心將於25日上午9點半至中午12點半，在恆春山腳里老人會活動中心舉辦「恆春半島地區現場徵才活動」，屆時有27家廠商釋出237個職缺。（潮州就業中心提供）

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潮州就業中心將於25日上午9點半至中午12點半，在恆春山腳里老人會活動中心舉辦「恆春半島地區現場徵才活動」，屆時有27家廠商釋出237個職缺，其中以觀光旅宿、餐飲業職缺居多，另有屏東海生館導覽解說員、照顧服務員及月薪上看5萬的客運司機等職缺。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，旅宿業廠商包括統一墾丁渡假村、茴香戀戀温泉會館、優生美地休閒農場、福容大飯店公司墾丁分公司、華友聯休憩事業公司屏東分公司（H會館）、墾丁夏都沙灘酒店、凱撒大飯店公司、福漾企業公司、墾丁海灣森林精品民宿、美棧大街旅店、四重溪牡丹風情溫泉行館等。

她說，這些旅宿業廠商將分別釋出營運規劃管理經理、行銷企劃主管、月薪3萬多元的櫃檯客務副主任、餐飲吧檯主任等主管職，另有餐飲服務員、櫃檯接待員、房務員等職缺。

餐飲業徵才廠商則包括熊氏企業行、車城海忠天餐廳、小半島餐飲公司等，分別釋出外場餐飲服務及接待員、廚師助理等職缺。

此外，現場另有海景世界企業公司釋出屏東海生館導覽解說員、總經理秘書等；世盛消防設備檢修公司釋出職業安全衛生管理員等；屏東縣私立永安老人養護中心釋出照服員、工務員等。潮州就業中心強調，此次徵才區域涵蓋恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉，職類多元，歡迎民眾踴躍到場應徵。

(中時 )

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