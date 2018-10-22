避免孤獨變老 你該做好3件事

2018年10月22日 19:27 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

日本聖加路醫院精神科醫師保阪隆稱50歲為「老後的入口」，50歲的修行決定老後是幸福或不幸的老人。

40歲因眩暈症捨棄主管高薪，《愈活愈自在，後40歲的樂活人生計畫》作者藤原和博提醒，45～55歲從狹窄的「組織人生」轉換成「家族人生」，後半生要和家人一起面對，不要勞碌半生後，發現家庭和婚姻已經崩潰。

第1件事：用健康的方式照顧父母

下半輩子最重大的責任，就是照顧父母終老。

家庭照顧者總會統計，台灣的老人85％由家庭照顧，而照顧者年齡集中在51～60歲，照顧不是撐個幾天、幾個月，平均每位照顧者照顧6.5年。

失智症協會家屬聯誼會會長周貞利照顧失智婆婆超過10年、失智父親8年，每天都像打仗，又累又心痛，直到先生勸她「兄弟姊妹裡，只有妳可以親自照顧爸媽，不像別人只能透過越洋電話空著急，妳應該覺得很幸福，」她才轉念，唯有把心放輕鬆，才能照顧好父母。

中山大學醫學社會暨社會工作系助理教授郭慈安建議，照顧者要設定自己的底線，硬撐無法熬過照顧的辛苦，照顧者也無法得到照顧品質，適時求援、並盡可能維持原本的社交與活動。

「這代女人內疚管理和時間管理一樣重要，」臉書營運長《挺身而進》作者桑德柏格說。

另外，郭慈安也提醒：「責怪疾病，不要責怪人，」被照顧者已經面對憂心，害怕成為子女的負擔，害怕自己失去掌控，害怕自己神智喪失，焦慮會在某個危機時刻爆發。唯有保持幽默、運動、飲食正常、適時休息，用健康的方式來面對照顧重擔。

從另一面看，對雙親什麼責任都沒盡到的人，看起來就是乾涸、沒有生氣的生命，「盡可能陪伴雙親到最後的人，做了該做的事，後半生是舒暢、愉悅的，會感受到命運的自然恩寵，」陪伴自己與先生兩邊的媽媽到最後的日本作家曾野綾子吐露真心話。

第2件事：讓子女放手飛

照顧的另一頭，就是照顧羽翼漸豐的子女。懂得放手，是50歲父母的功課。

精神科醫師王浩威在新書《晚熟世代》裡提到，年輕一代愈來愈晚熟，愈來愈多人成為媽寶，背後往往因為他們的父母也是愈來愈晚熟，保護、驚慌、焦慮的父母將小孩跩得更緊，父母到子女都晚熟的世代來臨。

廣播人凌爾祥反而在子女成長的過程中，學會放手的藝術。凌爾祥一直認為，運動很重要，從小就帶孩子去攀岩。看小孩一步步往上爬，她突然領悟「只要做好保護動作，就可以讓他們自我探索」。後來女兒幾個月大，也把她丟進游泳池，一適應水性，馬上就學會游泳。

求學過程中，兩個小孩「一個每科必補、一個完全不補」，她也由著他們，完全不管他們的學業，讓他們自主管理，反而學業從來不讓人擔心。

只是，王浩威也提醒，父母也要自在，優先照顧自己，自己的精神滿足，不會挾帶親情控制子女，王浩威提醒。

凌爾祥每天游泳1000公尺、慢跑4公里，每次運動完，就灌注滿滿活力，「把自己過好，就是對子女最好的愛，」她說。

第3件事：交不同年齡層的朋友

擁有廣泛社交網絡的人比孤獨的人長壽的機會高出50％，孤獨對健康的損傷如同吸菸。

有些人開口閉口就是「隨緣」，其實是不用心經營。「放任不管的關係，不叫關係，」日本社會學者、《一個人的老後》作者上野千鶴子當頭棒喝。常常陪伴在自己身旁、給予自己支持、安慰分享經驗的人，才叫做朋友，「好幾年沒聯絡，也不好意思稱為朋友吧！」她說。

中小企業高階主管鄭宜媛最開心年紀漸長有一群朋友相伴，到老都有玩伴。每週末他們準備一道菜一起分享，有時也會設定主題，如西餐，大家就分工做沙拉、前菜、主菜、甜點，常常從7點半聊到11點半，聊天話題從社會百態到人生體悟都聊。

而交往比自己年輕的朋友，也會讓人朝氣蓬勃、色彩繽紛。幸好現在有社群媒體如臉書、噗浪、twitter，以及智慧型手機的社交軟體，都讓關係維繫更為便利。

所有的關係都不會從天上掉下來，從50歲開始，要為幸福圓滿而努力。

(中時電子報)