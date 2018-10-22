釀18死普悠瑪翻車原因 檢察官：初判轉彎超速是主因

2018年10月22日 19:23 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 胡健森 、中國時報/

宜蘭地檢署今天晚間說召開記者會說明普悠瑪翻覆案情，主任檢察官江貞諭表示，初步判定事故原因在車速。

台鐵6432車次普悠瑪列車出軌翻覆事故，經宜蘭地檢署檢察官立即發動偵察結果，初步可確認就是因為過彎時超速所導致，宜檢主任檢察官江貞諭表示，就目前的跡證來看，機械部分有瑕疵或是不正常部分「機率很小」，至於過彎時沒有掌握好車速的原因，有沒有人為因素，檢方還在調查中。

為儘速釐清這起重大事故原因，宜蘭地檢署已由主任檢察官江貞諭會同4位檢察官成立專責小組以「他案」進行調查，初步所掌握的事故主因，問題的確就在車速方面（過快），江貞諭表示，就目前所調查的跡證，機械部分顯然有瑕疵或是不正常部分「機率很小」，但這部分仍需等待進一步的鑑識結果，才會把其他的因素一一排除。

江貞諭進一步表示，這列普悠瑪列車在行經出事的路段時，確實超過了應有的行車速度，尤其在過彎時，時速絕對超過80，甚至超過100公里，但檢方要需再向台鐵局調操作手冊及線型圖，才能做進一步的事故原因確認。

有關ATP（列車超速防護系統）是否被關掉？檢方表示，這部分仍須經過台鐵及專業人員的判定，才能確定是「開啟」或「關閉」的狀態，但車速過快的確是關鍵，至於車速為什麼沒有掌握好，相關原因以及有沒有人為因素，還在調查中。

(中時電子報)