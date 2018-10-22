網球》雙手正拍、妖精之切 謝淑薇當選奇特打法No.1

2018年10月22日 19:39 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國知名媒體《紐約時報》在上周發表的一篇的網球分析文章中，提到女子職業網球從2014年之後有了變化，決定再寫一篇分析稿剖現在的職業女網，在最奇特打法這一項，台灣女網一姐謝淑薇榮登第一。

《紐約時報》再度邀請超過20位的教練、現役及退役球員、球評，遴選出心目中擁有最佳正手拍、最佳雙手反拍等項目前三名選手，謝淑薇成為「最奇特打法（STRANGEST STROKE）」的第1名。

紐時這篇分析指出，謝淑薇不是只有正拍或反拍看起來特別，而是整體打法都很少見，她具顛覆性又非正統的打法，常常令對手難以捉摸，因此以些微的差距，勝過羅馬尼亞妮可列斯古（Monica Niculescu）少見的正手切球。

謝淑薇在「最佳手感與整體球感（BEST TOUCH AND OVERALL FEEL）」票選中，雖然沒有擠進前三名，但獲得了榮譽提名，她也在自己的臉書粉專分享這篇文章。

之前謝淑薇獲得WTA 9月份最佳好球時，曾利用hashtag替自己的打法訂出名稱，分別是「飄零步伐」、「精靈之切」。

女網前世界球后小威廉絲，雖然已經超過30歲，也當了媽媽，而且從2017年1月起沒有再贏得任何WTA巡迴賽冠軍，但是她的強力發球依然給對手帶來很大威脅，榮獲「最佳一發」的第1名，她也在「最佳二發（BEST SECOND SERVE）」、「最佳心理素質（BEST MENTAL GAME）」及「人生之戰（TO PLAY A MATCH FOR YOUR LIFE）」的票選獲得第1。

(中時電子報)