網球》雙手正拍、妖精之切 謝淑薇當選奇特打法No.1

2018年10月22日

美國知名媒體《紐約時報》在上周發表的一篇的網球分析文章中,提到女子職業網球從2014年之後有了變化,決定再寫一篇分析稿剖現在的職業女網,在最奇特打法這一項,台灣女網一姐謝淑薇榮登第一。

《紐約時報》再度邀請超過20位的教練、現役及退役球員、球評,遴選出心目中擁有最佳正手拍、最佳雙手反拍等項目前三名選手,謝淑薇成為「最奇特打法(STRANGEST STROKE)」的第1名。

紐時這篇分析指出,謝淑薇不是只有正拍或反拍看起來特別,而是整體打法都很少見,她具顛覆性又非正統的打法,常常令對手難以捉摸,因此以些微的差距,勝過羅馬尼亞妮可列斯古(Monica Niculescu)少見的正手切球。

謝淑薇在「最佳手感與整體球感(BEST TOUCH AND OVERALL FEEL)」票選中,雖然沒有擠進前三名,但獲得了榮譽提名,她也在自己的臉書粉專分享這篇文章。

之前謝淑薇獲得WTA 9月份最佳好球時,曾利用hashtag替自己的打法訂出名稱,分別是「飄零步伐」、「精靈之切」。

女網前世界球后小威廉絲,雖然已經超過30歲,也當了媽媽,而且從2017年1月起沒有再贏得任何WTA巡迴賽冠軍,但是她的強力發球依然給對手帶來很大威脅,榮獲「最佳一發」的第1名,她也在「最佳二發(BEST SECOND SERVE)」、「最佳心理素質(BEST MENTAL GAME)」及「人生之戰(TO PLAY A MATCH FOR YOUR LIFE)」的票選獲得第1。

