柴柴憨寶人氣旺 林緗亭計畫納入競選團隊一員

2018年10月23日 07:19 中時 呂妍庭

嘉義縣議員林緗亭偶而會在臉書分享她和愛犬柴柴humble「憨寶」的小趣事，意外為憨寶帶來知名度。（林緗亭提供）

嘉義縣議員林緗亭偶而會在臉書分享她和愛犬柴柴humble「憨寶」的小趣事，意外為憨寶帶來知名度。（林緗亭提供）

柴犬humble「憨寶」很有個性，特別愛乾淨，碰上雨天幾乎不出門。（林緗亭提供）

柴犬humble「憨寶」小時候的模樣十分古椎。（林緗亭提供）

嘉義縣議員林緗亭偶而會在臉書分享她和愛犬柴柴humble「憨寶」的小趣事，因憨寶模樣可愛，人氣頗高，有時帶牠出去散步，馬上就有網友認出憨寶，隨選戰逐漸進入高潮，林緗亭計畫把平日多宅在家的憨寶納入競選團隊一員，有空就帶牠出去按戶拜票，飼主與愛犬一起拚選戰，讓愛犬更有參與感。

林緗亭說她從小就愛撿流浪毛孩回家養，不過通常小狗長大，就由阿嬤接手照顧，所以家裡的狗都跟阿嬤比較親近，現在成年有責任感，懂得自己的狗自己顧，所以1年半前，因養柴犬才遇上另一半的支持者主動問她要不要養狗？她馬上就答應。

為何取名叫humble？民進黨籍的林緗亭說當時是看到總統蔡英文說要「謙卑、謙卑再謙卑」，才會以謙卑的英文替狗命名，但老人家不會太會念英文，所以都叫牠憨寶，笑說狗如其名，真的憨憨的，想訓練牠小技巧不容易，唯獨為了吃憨寶才會乖乖聽指令。

林緗亭形容憨寶很愛乾淨，不但不會在籠子裡大小便，只要地面有點溼，牠肯定遶道而行，碰上雨天連出門都不想出門，平日因自己工作忙，只有偷閒時才能好好陪伴牠，不過憨寶雖然憨，卻認得主人，家裡不少人都被牠因為護食咬過、兇過，唯獨她安然無恙。

憨寶模樣古椎，林緗亭計畫替牠特製一件專屬競選背心，希望憨寶能化身超級助選員，助牠順利連任。林緗亭說，想一想主人和愛犬雖然沒有特別感人的故事，但是從政真的很忙碌，憨寶一直都做最好的陪伴，陪家人、陪她最愛的阿嬤，「這樣就很感動了」。

(中時 )