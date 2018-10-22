高雄》韓國瑜、陳其邁差別在哪裡？ 黃暐瀚點出玄機

2018年10月22日 21:11 中時電子報 丁世傑

民進黨高雄市長候選人陳其邁20日參加高雄場「反併吞、反介入」活動。（林宏聰攝）

黃暐瀚在廣播節目中指出，韓國瑜（紅圈者）在屏東市為林協松站台，民眾熱情爭相握手。（圖／擷取自Youtube「98新聞台直播」）

民進黨上周六（10月20日）在高雄世運主場館前舉辦反併吞遊行，為陳其邁造勢。而周日（10月21日）國民黨高雄市長參選人韓國瑜到屏東市為林恊松站台，現場民眾熱情爭相握手拍照。黃暐瀚指出，候選人講究「聲勢質量」，兩場造勢比較起來，對陳其邁比較不利。

民進黨上周六（10月20日）在高雄世運主場館前，舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」遊行，為民進黨高雄市長參選人陳其邁造勢，主辦單位對外宣稱1萬人共襄盛舉，但根據現場警方估算約湧入5000人，而陳水扁在臉書暗示似乎只有3000人。

不過，韓國瑜理頭髮、吃滷味直播都上萬人觀看，接受館長直播專訪也創下百萬人次觀看，資深媒體人黃暐瀚在廣播節目《98新聞台-世界一把抓》指出，候選人的「聲勢質量」很重要，「聲」就是網路聲量，10月20日民進黨高雄反併吞遊行，直播觀看人數並不多，現場參與民眾也不熱情，表示目前對陳其邁選情並不有利。

相對來說，國民黨屏東市市長參選人林恊松10月21日造勢活動請來韓國瑜，這場只是屏東市，還不是韓國瑜自己的造勢場合，就吸引上萬人，黃暐瀚強調，候選人「大進場」時民眾的熱情很重要，韓國瑜在屏東市大進場時民眾爭相拍照握手，讓韓國瑜走了10幾分鐘才到台上演講，現場民眾熱情度比陳其邁反併吞遊行高很多！以前也只有陳水扁有此氣勢。

黃暐瀚也分析，原本高雄縣區是綠到發亮，馬英九2008年與謝陳長廷競選時，原高雄縣區都贏不了謝長廷，韓國瑜在那一區會贏嗎？黃暐瀚指出，這10年或許來有轉變，選民可能對民進黨有倦怠。

(中時電子報)