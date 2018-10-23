台南》空拍記錄有氣勢！候選人最愛

2018年10月23日 07:11 中時 莊曜聰

空拍因為有居高臨下的優勢，成為候選人造勢宣傳的新選擇。(大雄空拍創作團隊提供)

「虧雞佛來爹」林義豐日前舉辦的音樂Party也有空拍團隊的身影。(大雄空拍創作團隊提供)

已故導演齊柏林的空拍影片帶動熱潮，加上近年來無人機盛行，相關玩家越來越多，也成為攝影人必須學習的新技能，空拍攝影取景角度可補充平面攝影的不足，由高處俯瞰的影像很是壯觀，年底選舉將至，造勢活動頻頻，不少候選人的競選總部成立大會上，就選擇以空拍記錄過程，相關影片放上網路，更有宣傳的效果。

由多位業餘攝影玩家組成的「大雄空拍創作團隊」，主要成員有來自北門、學甲的王大雄、謝明原、王文祥、何正堃、劉宏棋、沈統斐、鐘孟超、李建昌、謝松祐等人，都是6、7年級生，各自有擅長的領域，一開始接觸空拍，都是為了記錄家鄉的美景，也經常上傳臉書社團與網友分享，逐漸打出名號，也促成團隊成立。

謝明原說，團隊結合空拍、平面攝影及收音三位一體，能夠完整記錄事件及活動過程，他們最接到的就是廟會及廟宇文化活動記錄，陣頭的長長人龍透過空拍，更能呈現出宗教信仰的虔誠，而台南市長候選人「虧雞佛來爹」林義豐日前舉辦的音樂Party，從空拍中也看到現場熱潮，事後的轉傳更體候選人衝高人氣。

除了林義豐外，包括市長候選人蘇煥智、市議員候選人賴惠員、謝財旺、陳俊安等人，都商請空拍團隊記錄或配合，還會量身打造短版影片供候選人在LINE群組、臉書專頁上傳轉貼，營造熱鬧動感的選舉氣氛，也成為時下最夯的選戰宣傳手法之一。

(中時 )