普悠瑪出軌事故神似日本JR福知山線事故 超速原因是調查關鍵

2018年10月22日 22:10 中時 黃菁菁

台鐵普悠瑪號列車出軌事故引起日本的關注，NHK請到日本大學教授綱島均分析普列車出軌現場的監控影像後指出，電車在進入彎道時，突然來個很大的回轉，使得右側的車輪懸浮起來，應該是嚴重超速後才進入彎道，因速度太快使得火車無法承受離心力而脫軌。

NHK指出，現場的彎道半徑約300公尺多，和JR福知山線事故現場幾乎一樣。2005年4月25日に西日本旅客鐵道（JR西日本）的JR福知山線在塚口站和尼崎站之間發生脫軌事故，造成乘客和駕駛員共107人死亡，562人受傷，事故的主要原因即超速。

報導中引用多數台媒的報導指出，台鐵的列車為預防過彎道時超速而設有自動煞車的安全裝置，但台鐵局長表示，駕駛當時關閉了ATP自動防護設備。

綱島對此表示，駕駛當時若關閉了ATP自動防護設備的話，到底原因是什麼？為何要關閉ATP？以及駕駛為何沒有控制速度？還是駕駛想控制速度，但因煞車失靈而造成事故？這些都是究明事故原因的徵結所在。

日本鐡道專家川島令三向日媒表示，「和福知山的事故太像了！」，是典型的翻覆脫軌，此類事故的最大原因就是超速。有台灣乘客指出「列車翻覆前曾多次煞車」、「突然加速」等，川島對此表示，「日本的列車設計，在發生狀況時應該會停下來，輸出到台灣的列車也一樣。我的看法是，有可能是機械要讓列車停下來而緊急煞車，駕駛為了恢復速度而超速。

普悠瑪號列車是由JR東海公司的子公司、特種列車製造商「日本車輛製造公司」的豐川工廠製造的。普悠瑪採用的是該公司開發製造的最新TEMU2000型，營業最高時速為140公里，由於搭載車體傾斜系統，採用空氣彈簧式避震系統，在轉彎時車體可傾斜，保持穩定且高速地通過彎道。

日本鐵道迷指出，日本很多特快列車也採用空氣彈簧式的避震系統，從來沒有發生過事故。

台鐵普悠瑪號列車出軌使日本車輛製造公司的股票大跌，22日的股價跌至今年以來的新低點，收盤價位為2601點，較前1個交易日下跌205點，跌幅為7.31%。

該公司表示，目前尚無法獲知是否是列車有問題，將盡全力蒐集資訊。交車後的定期檢查是由鐵路公司負責，如果有出現大問題的話，應該會有資訊進來，去年台鐵安檢時也沒有接獲任何報告。雖然該公司在台灣也有派駐的人員，但聽聞駕駛在事故發生前約30分鐘曾報告說:「列車有狀況」後，已派遣調查團赴台了解情況。

(中時 )