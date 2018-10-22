海線觀光新景點 大安媽祖文化園區觀星平台完工開放

2018年10月22日 20:53 中時 陳世宗

「觀星平台」提供觀看海堤、夕陽落日及夜星的遊憩空間。（陳世宗翻攝）

「大安媽祖文化園區」第一階段基座場館工程已於去年12月完工，園區規劃「觀星平台」，提供觀看海堤、夕陽落日及夜星的遊憩空間。市長林佳龍22日出席開放祈福儀式時指出，第二階段的雕像工程，在台中市議會已有共識決議，將朝推廣文化的方向辦理，未來也將進一步擴充成不同宗教的文化場域，盼打造「南高美、北大安」海線雙星。

林佳龍在建設局長黃玉霖、觀旅局長陳盛山等人陪同下出席「觀星平台」開放祈福典禮，包括市議員吳敏濟、大安區觀光發展促進會理事長蘇永珍及當地多位里鄰長皆到場共襄盛舉。

林佳龍表示，大安沒有受到都市的燈光干擾，夜間觀星非常清楚，是一個適合看海觀星的地點，生態文化旅遊路線，大安媽祖文化園區基座工程已完成，議會也已決議興建媽祖雕像，未來將串連大安濱海園區的龜殼生態公園、大安沙灘音樂祭等景點活動，以媽祖文化園區為核心，搭配南高美、北大安，形成海線雙星的計畫。

林佳龍說，大安近年來有許多建設，包括自來水工程及公車駛入偏鄉，在議員與里長建議下皆做了很多，開放觀星平台透過建設局與建築師的規劃，成為一個亮點，並經安全評估後，今日正式開放；對於第二階段的雕像工程，議會已有了決議，並針對先前的不同意見統合調整，將朝推廣文化的方向來推動。

面對多元宗教信仰，未來也將進一步擴充成不同宗教的文化場域，顯示出台中是一個多元文化的地方，這樣的觀念，大家都能夠接受，也盼促進地方繁榮。蘇理事長則感謝市府除了編列本預算外，也追加預算全力推動此園區及周邊亮點工程，希望大家全力支持市府，讓海線大安更繁榮發展。

建設局表示，近幾年台中藍帶海洋觀光季及大甲媽祖國際觀光文化節吸引眾多人潮造訪大安，尤其濱海地區盛行媽祖信仰，形成了媽祖文化信仰中心，期待「大安媽祖文化園區」強化地方信仰與帶動觀光發展。

(中時 )