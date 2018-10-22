與大陸拚投資！美國擬推出新非洲戰略

2018年10月22日 23:02 中時 諶悠文

美國政府即將公布最新的非洲戰略。負責非洲事務的官員說，新的戰略將側重在非洲大陸的投資和創造就業機會，美國將比中國更能為非洲帶去繁榮和實惠。

美國務院非洲事務助理國務納吉(Tibor Nagy)日前在接受美國之音訪問說，美國歷屆政府的非洲戰略注重結束那裡的戰爭、停止人道災難、穩定非洲局勢，如果還有精力，再試圖推動經濟發展。他透露川普政府的新非洲戰略，將側重在非洲創造一個良好的投資環境，因此吸引外資進入非洲。

大陸領導人2015年曾宣布向非洲提供600億美元援助和投資計劃，並在今年9月的中非論壇上再承諾追加600億美元。

助理國務卿納吉說，大陸那些大型投資項目通常不會為非洲創造大量工作機會，但美國的投資很不相同。他說，非洲國家了解美國的投資往往會創造很多工作機會，因此他們很希望美國企業進入非洲。

美國副總統彭斯10月初說，大陸向貧困國家提供的巨額基礎設施貸款不透明，帶來的利益壓倒性地流向北京。

國務卿蓬佩奧對美國之音說，美國看到大陸在全球很多國家的掠奪性行為，他們拿著大筆資金，但是加上條件，這讓那些國家的人民兩年、五年或是十年之後陷入很可怕的境地。

北京不接受美國的指責，稱大肆本著互利互惠的原則推動一帶一路戰略。官方的中國日報22日在一篇社論中說，蓬佩奧的言論是「無知和惡意中傷」。

為了抗衡中國「一帶一路」倡議，美國國會和行政當局最近聯手製定了《國際發展投資法案》，簡稱《建設法》，初期也剛好撥出600億美元，幫助非洲和全球其他貧困地區興建基礎設施和發展經濟。

國務卿蓬佩奧說，《建設法》將強化美國政府用於發展的金融能力，為政府引導的投資項目提供了一個更好的選項，並將推進美國的外交政策。

他在星期五接受美國之音採訪時說：「美國對中國的商業投資沒有意見，這是他們在世界競爭的權利。我相信如果我們與他們在世界範圍內競爭，我們會做得非常棒。」

(中時 )