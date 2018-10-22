劫後餘生！余俊廷憶：老師跟導遊臉朝下趴在血泊

卑南國中8年級生余俊廷同學傷勢骨盆骨折，被送至羅東博愛醫院治療，描述當時目睹的慘況，但他經治療後仍非常樂觀，向外界打招呼，表達感謝關心。（羅東博愛醫院提供）

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普悠瑪列車昨（21）日發生嚴重死傷翻覆意外，就讀卑南國中8年級的余俊廷（14歲）回憶，當時翻車後，他眼睜睜看見「老師與導遊臉朝下，趴在血泊中」，旁邊同學則頭破血流，還有的臉上被畫了一個大傷口，場面慘重，知道很多師長同學辭世，他感到非常難過。

余俊廷表示，當時他坐在第8車，他左邊坐著老師李詩涵及另1名老師，右邊坐1位7年級的，後面2排也是7年級學弟妹，前面則是坐導遊朱永照，他在坐車過程中有點累就睡著了，豈料在睡夢中，車廂突然像「大地震」般，火車突然翻倒，很重的東西壓在他的身上。

「看到老師和導遊趴在血泊中！」余俊廷驚魂未甫地說，他當下將重物奮力推開後，沿著翻倒的車廂往前行走，卻看到李老師和朱導遊臉部朝下，趴倒在血泊中，另外還看到有同學頭破血流，還有人臉被畫了一個大傷口。

余俊廷因骨盆骨折，目前在羅東博愛醫院住院治療，知道師長同學離世後，他說「真的很難過」，但得知也有同學跟他一樣活下來，感到很振奮，他也說，很感謝各界的關心，以及感謝消防隊把他救出來。

另外，今（22）日從博愛醫院加護病房轉到一般病房的張庭瑄，是台東的幼兒園實習老師，當時火車翻覆後，導致她頭部撕裂傷、右邊肋骨斷2根以及氣胸，經治療後，中午已經順利轉入一般病房。

(中時 )

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