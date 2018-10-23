毒雞蛋風波 金瑞龍：落實源頭檢驗

2018年10月23日 07:39 中時 葉書宏

國內前5大蛋品供應商義進金公司遭踢爆，涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後又重新包裝出貨，檢警仍在偵辦中，但對於一般的烘焙業者及餐飲店已造成衝擊，數十家業者向新北市議員候選人金瑞龍陳情，金認為要從源頭檢驗管理，才能保障下游業者。

義進金公司離職員工持自行蒐證畫面爆料，指控義進金身為國內前5大蛋品供應商，標榜產銷合一及CAS優良蛋品，卻將快過期蛋品回收混在新鮮蛋品中，改標換裝後以「即期蛋品」在賣場販售；甚至將逾期蛋打破與其他回收的破損雞蛋一起做成液體蛋，販售給烘焙業者或熱炒店。

義進金公司立即舉行記者會澄清，7月被檢驗出有乃卡巴精殘留，除立即下架外，主動送驗同批號金愛蛋給第三方公正單位，檢測結果為無乃卡巴精殘留，會殘留微量乃卡巴精，研判是運送飼料的車輛未確實清潔交叉感染，屬偶發個案；但檢方仍認為負責人嫌疑重大，交保候傳。

毒蛋事件持續發酵，重挫消費者對於烘焙業、餐飲業信心，業績直直落，數十家業者聯名向金瑞龍陳情，業者感嘆，「我們才是最無辜的受害者！相信政府的CAS標章，結果卻得不到保障。」

金瑞龍指出，問題根本來自於源頭管理，事件始末仍待司法調查，但不該抹煞下游店家的生存空間，他認為，要從源頭檢驗管理，才能保障下游業者。

金瑞龍強調，一旦源頭把關落實，當查獲有食安疑慮的食品時，可立即停止出貨至下游業者，不僅保障消費者健康，更能讓下游業者有更好的生存空間，「政府責無旁貸，相關的稽查、把關應更加落實。」

(中時 )