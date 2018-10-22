解密為何會爆青筋 但有4情況恐是身體警訊

解密為何會爆青筋 但有4情況恐是身體警訊。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報

我們常說生氣時會「爆青筋」，當身體各部位出現凸起、扭曲，甚至變色的青筋時，是否代表身體健康拉報警？青筋其實就是靜脈血管，一般情況下若是血液回流受阻時，就可能出現突起的「爆青筋」情況。國外網站《Bright Side》列出4種常見的爆筋症狀，解釋這些症狀其實不會直接影響健康，但是如果你爆筋時還伴隨4種症狀，代表你該看醫生了。

以下是4種常見的爆筋狀況，而這些症狀其實不會直接影響健康

1.皮膚上可見爆青，要依的膚況而定

專家表示，皮膚白皙的人更容易會出現明顯的靜脈紋路，而且皮膚薄也會這樣。隨著年齡的增長，皮膚下的脂肪層變得越來越薄。 這就是為什麼老年人的手，腿和身體的其他部位經常有明顯的靜脈。除此之外，也有些人的靜脈本身就很貼近皮膚表面。

2.運動時靜脈會變得比較突起

運動過程中，肌肉會凸起並把靜脈推向皮膚表面，所以青筋就會浮出來。運動過後，待肌肉縮回，青筋就會漸漸變不明顯。

3.有孕的女性更容易爆筋

懷孕女性的血容量會比未懷孕女性高出許多，懷孕時靜脈會努力如蜘蛛網般分布，目的是為了增加的血容量，生完小孩之後這些問題就會不見，不過也因個人體質而異。

4. 身體脂肪含量低比較容易爆青筋

身體較為瘦弱的人，皮膚下的脂肪就會比較薄，而薄薄脂肪層不能完全覆蓋靜脈，這使得它們更加突出

《Bright Side》指出，但如果爆青筋時，會伴隨著胸痛、呼吸急促、靜脈潰瘍或是靜脈腫脹等症狀，那就代表應該盡速就醫，因為這些伴隨出現的症狀，可能是靜脈曲張、血栓性靜脈炎或是靜脈疾病等引起。

(中時電子報)

Why Do Some People’s Veins Appear Through Their Skin?
便秘怎麼辦？醫師7招擺脫身體廢物 蜂蜜水最順便
海線觀光新景點 大安媽祖文化園… 雙11提前暖身 Yahoo奇摩Levis …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。