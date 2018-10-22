陳澤杉加盟燦星2個月首出招！簽約王嘉爾進軍國際

2018年10月22日 21:07 中時 尤嬿妮

星空傳媒總裁田明（左）與燦星文化副總裁陳澤杉（右）昨同台歡迎王嘉爾加盟。（燦星文化提供）

前華納音樂大中華區總裁陳澤杉8月宣布加盟大陸製作公司「燦星文化」，至今2個多月隨即簽下當紅香港藝人王嘉爾，成為陳澤杉上任後首位合作對象！王嘉爾22日出席北京簽約記者會，表示：「選擇和杉哥合作，是因為他在這麼多人當中，最了解我要什麼的人，還有知道我所追求的夢想，了解我最適合什麼、未來演藝之路怎麼規劃，跟杉哥的關係與合作沒有時間限制。」

王嘉爾現年24歲，2014年以韓國男子團體GOT7成員出道，隔年主持美食節目《拜託了冰箱》，10集節目總點擊率高達4億，人氣快速上升，並於2017年自組工作室；王嘉爾出道以來的音樂作品經常席捲各大榜單，其中〈PAPILLON〉MV發佈第二周，YouTube播放量即突破千萬，成績驚人。

不僅如此，王嘉爾今年還成為首位獲得Teen Choice Awards（全美青少年頒獎典禮）明日之星獎的華人，亦是繼章子怡、成龍後，第三個獲得全美青少年選擇獎提名的中國人，也是首位獲得音樂獎項提名的中國人，IG追蹤人數亦是全華人之最，高達1133萬人。

陳澤杉曾是蔡依林、孫燕姿、林俊傑、蕭敬騰等天王天后的幕後重要推手，此次合作王嘉爾備受矚目，陳澤杉表示：「王嘉爾是目前新生代中極少數能夠進軍國際的藝人，我和他的共同點就是希望能夠一起攜手進軍國際舞台發展。」

(中時 )