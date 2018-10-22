美國務卿籲拉丁美洲提防陸 陸方：睜眼說瞎話

2018年10月22日 22:11 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網22日報導，大陸外交部22日言詞激烈地批評美國國務卿蓬佩奧有關「一帶一路」的言論，稱人們應該「睜大眼睛做實事，而不是睜著眼睛說瞎話」。

美國務卿蓬佩奧日前訪問拉丁美洲時向媒體表示，應對大陸的投資「睜大眼睛」。蓬佩奧說，與大陸做生意「不一定總是對你們的民眾有利」。他還點名，懷疑大陸在巴拿馬投資的動機，稱大陸在投資時「附加條件」，「在被投資國家無法還債時施加一些束縛」。

大陸外交部發言人華春瑩22日在例行記者會上說，干涉別國內政從來不是大陸的「基因」，同他國開展合作附加政治條件也從來不是陸方風格。她指蓬佩奧的言行是「挑撥離間」，表示「大家做任何事情都要睜大眼睛，但應該是睜大眼睛做實事，而不是睜著眼睛說瞎話。」

據新華社報導，華春瑩說：「我願重申，中國同包括巴拿馬在內的拉美國家之間的合作是互利共贏的。雙方將繼續在相互尊重、平等互利基礎上開展合作，這個方向和決心是毫無疑問的，不會因為一些噪音和挑撥離間受到干擾或動搖。」。

美國之音報導說，大陸正在資源豐富的拉美擴大影響力，試圖將拉美納入「一帶一路」計劃之內。大陸給當地提供貸款、承建基礎設施。

蓬佩奧上周到訪的巴拿馬去年與台灣斷交，並與大陸建立外交關係。據BBC報導，自2014年巴拿馬總統瓦雷拉就任以來，位於巴國的拉美最大科隆自由區進口與轉出口額連年以超過15％的比重下滑，旅館空房率達49％。與大陸建交後，巴國正積極為跨運河大橋和城市地鐵等基礎設施融資。

美國務卿蓬佩奧表示，美國歡迎來自大陸的競爭，但批評稱大陸國企不透明的運作方式以及所謂「掠奪性經濟活動」，會給一帶一路沿線國家帶來長期的經濟風險。

(中時 )