外媒問台灣人：美食為何都用一個英文字母形容？

2018年10月22日 21:07 中時電子報 盧伯華

在國外最負盛名的台灣美食中,最能代表「Q」的應該就是珍珠奶茶了。(圖/中時 潘建志)

美國著名媒體《紐約時報》在一篇專題報導裡高度推崇揚名國際的台灣美食,文章指稱台灣美食最讓人難忘、最別具一格的口感,反而難以找到合適又容易被接受的辭語來解釋,台灣人常用來形容這種美味的是一個英文字母────連不會說英文的人都朗朗上口的「Q」!

過去曾捧紅多家台灣美食餐廳的《紐約時報》,最近把焦點放在國際觀光客來台最喜歡的觀光行程:夜市美食。這篇題為《台灣美食為什麼那麼”Q”?》(In Italy, ‘Al Dente’ Is Prized. In Taiwan, It’s All About Food That’s ‘Q.’)從新北市的樂華夜市開始,隨著燈光亮起,帶出飢腸轆轆的客人們三三兩兩來到這裡品嚐享有亞洲最佳美食之城的佳餚。

文章說,整齊堆成小山的飽滿魚丸、淋著略帶甜味醬汁的涼圓、剛從鐵板上撈起還在嗞嗞作響的蚵仔煎,以及滴著熱油的炸地瓜球。隨便嘗一口都會發現它們有著一種別具一格的口感。但你該如何形容那種經過精心調配,令當地廚師和食客們趨之若鶩的「口感」呢?滑溜?有嚼勁?黏糊?這些可算不上是美食界最好聽的形容。

台灣傳統肉圓淋著帶點甜味的醬汁,十分誘人,它的皮口感Q彈也是吸引人之處。(圖/中時 林縉明)

文章稱,很幸運的是台灣人有一個詞來形容這種口感,不是詞語,而是個字母——就連不講中文的人也能說出它,那就是「Q」。

「很難解釋Q到底是什麼意思,」人氣連鎖茶飲品牌、號稱台灣珍珠奶茶發明者春水堂的經理劉葉玲(音)說。「基本上,它是彈牙、軟糯的意思。」

「Q」的口感之於台灣人,就等於「umami」(鮮)之於日本人,「al dente」(有嚼勁)之於意大利人——備受珍視,也必不可少。在台灣各地,可以在店舖招牌和便利店、廣告的食物包裝中的一堆中國字裡瞥見「Q」這個字母。

夜市裡就算是大腸包小腸,也一定要有個「QQ」的口感才算得上及格。(圖/中時 蔡依珍)

文章說,在台灣夜市的甜食和非甜食中都能找到這種口感,它往往被用來形容如麵條、珍珠和魚丸等某種帶有澱粉的食物。如果某種食物特別有嚼勁,或是特別「Q」,就會被加碼說成「QQ」。

報導說,「Q」在台灣如此常用,以致於香港和海峽對岸大陸的許多人也開始使用這個說法。

在亞洲其他地方,人們對這種口感也毫不陌生,雖然可能不會用「Q」來形容。比如韓國炒年糕和日本麻糬也可以用「Q」形容。在西式菜餚中,這種口感就不那麼常見了,儘管你可以形容小熊軟糖和某些意大利面「Q」。

對很多外國朋友來說,台灣美食的"Q"應該是印象最深的感受。 (圖/中時 潘建志)

「Q」這個說法的來源不得而知。有人說它源於閩南話裡的「k’iu」。如果對上了年紀的台灣人說「Q」,他/她很可能會知道這個說法。但沒人能明白解釋這個英語字母表裡的第17個字母是如何與何時成為形容珍珠和軟糖口感的簡稱的。

文章指出,隨著近年來,珍珠奶茶店和其他亞洲小吃店在美國迅速遍地開花,人們已經對這種一度令人覺得「奇異」口感有了更廣泛的喜愛,即便是形容這種口感的說法還沒能流行起來。

「我的大多數美國朋友都喜歡珍珠奶茶,」提供台北市美食遊的Taipei Eats的共同創始人蒂娜.方(Tina Fong)說。「但當美食裡有Q的口感時,對他們來說還是有點奇怪。取決於個人。」

台灣的夜市早已超越台北故宮成為外國遊客最愛光臨的景點。(圖/中時 蔡依珍)

中文裡對「Q」也有許多其他用法。比如,它可被用於英文「cute」(可愛)的縮寫,「無論Q是否被視為中文字,它肯定已經成了中文書寫系統的一部分。」賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)中文教授梅維恆(Victor Mair)曾在一篇部落格文章中寫道。

文章說,在台灣人中,對Q口感的喜愛從很小就開始了。在一個炎熱夏夜逛樂華夜市時,一小群人歡鬧著向一個寫著「寒天Q棒」霓虹招牌的小攤。當被問到為何Q的口感如此吸引台灣人時,小攤老闆盧衛晨(音)滿面笑容地將一支紅色膠狀冰棒遞給一個開心的小孩。

「很簡單,」她說。「你吃的時候心情就很好。」

