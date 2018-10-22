國民黨青年玩創意 輔選直播列車23日啟動

2018年10月22日 21:09 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部即將於23日啟動全台輔選的直播列車，結合當地首長候選人的政見與城市願景實際走訪城市，青年部主任翁紹輝透露，這次我們將結合不一樣的形式去走訪城市，不單純口語談論政策，實際上去走訪幾個重點的發展地點，希望透過真實的影片，讓當地人看到改變的願景，而大選將近，首波走訪城市，我們將鎖定雲林、嘉義以及新竹。

圖片來源：國民黨青年部

一般的造勢場合，免不了舞台、口號、力挺的支持人物，但這次國民黨青年部將用不用一樣的方式，讓大家更深刻的接觸到當地的首長候選人；青年部主任翁紹輝表示，其實直播在現在的網路平台裡面已經相當普及，也有不少候選人會結合現場的活動放到網路，或者是讓團隊打造一個主題讓候選人來發揮，但目前直播方式比較缺乏的就是如何去拓展原有粉絲以外的觀眾收看。」

而節目的企劃戴淞宇則表示，現在其實不分族群大家會漸漸把收看習慣移至網路平台，而網路平台有個優勢就是普及度廣，但也有一個最大的缺點，就是收視用戶對於內容的耐心通常不高，對於單集超出10分鐘的內容，通常收視意願會不大，所以長時間節目的前十分鐘，將是決定觀眾去留的重要段落，所以我們這次一來希望呈現出完整的當地願景，也希望吸引不同觀眾，所以我們會將整個大重點在前5分鐘讓觀眾先知道，就好像你在分享星座運勢這樣，先告知你哪些先講哪些後講，你想聽哪個部分你就進來聽。

對於這次計畫的效益，究竟選民買不買單，翁紹輝則樂觀表示，每多一樣嘗試，對我們來講都是一個機會，我們主打的是開拓族群，就算舉辦了萬人造勢大會，那些可能本身就已經是忠實的支持者，而這次我們鎖定的族群在開發新的觀眾，對於這個點來切入，我們會覺得每一個新的粉絲都是成功，所以請大家明天可以在下午一點半鎖定我們青年部的粉絲團，我們可以現場馬上互動來了解。

(中時電子報)