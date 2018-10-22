大陸計劃2020年發射「人工月亮」 做為夜間照明

2018年10月22日 21:18 中時電子報 江飛宇

一個月亮對我們大多數人來說已經足夠了，但是中國大陸希望天上有4個。大陸的科學單位正在設計3個「照明衛星」，希望為四川成都市帶來光明。這種照明衛星的亮度大概是月亮的8倍。

物理學網(phys.org)報導，這項計畫是由成都航天科技來負責，董事長吳春峰表示，照明衛星是一系列的反射鏡，通過反射來自太陽的光線重新照射地面，呈現「黃昏般的光芒」，這樣可以取代城市地區的路燈，假如人造月亮能夠照明50平方公里的範圍，那麼成都市每年可節省12億元人民幣（新台幣53億元）的電費，也能夠用於救災，做為夜間搜救的照明。

他表示，目前人工衛星還在開發階段，先試驗反射箔的反光效果，並且如何在太空中有效開展。第一枚衛星將從四川西昌衛星發射中心發射，僅具試驗性質，假如試驗順利，將會2022年再發射三顆人造衛星來有效集光。

其實這種人工月亮的構想，最早來自俄羅斯。在1990年代，俄國曾進行代號為「旗幟」（Znamya）的實驗，就是用高射光率的材質做為照明。1993年，俄羅斯曾在飛往和平號太空站(Mir space station)的運輸船上釋放了一個約20公尺寬的反射鏡，稱為「旗幟2號」。當時飛行軌道高度位於200到420公里之間。「旗幟2號」成功的在地球上照出了一塊直徑約5公里的光點，然而由於軌道太低，不久後就高層大氣分子摩擦，速度下降而進入大氣層燒燬。1999年，俄羅斯想要再進行一次更大規模的實驗，希望亮度效果是滿月的5-10倍，然而沒有飛到預定高度，實驗以失敗告終。

(中時電子報)