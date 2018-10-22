中職》教頭單局2抗議拐氣！統一獅逆轉勝睽違5年再闖台灣大賽

2018年10月22日 22:02 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

統一獅目前以2比1握有季後挑戰賽聽牌優勢，22日與富邦悍將進行季後挑戰賽第4戰，3局結束獅2比3落後，4局上統一獅總教練黃甘霖單局2次抗議裁判判決，獅隊球員沒有辜負教練的積極爭取，接下來2局共拿5分奠定勝基，終場就以9比8獲勝，收下系列賽第3勝，晉級台灣大賽。

富邦2局下率先有攻勢，林益全、高國輝、林哲瑄連續2支打安打攻下1分且還攻佔二、三壘，隨後林宥穎擊出內野滾地球，富邦再下一城，2出局後統一換投安狄，捕手發生捕逸，林哲瑄站上三壘，隨後安狄四壞保送張正偉後，讓林哲瑄在他牽制一壘跑者時盜本壘成功，富邦領先來到3比0。

獅隊游擊手楊家維3局上揮出2分炮，助隊追至1分差，但下半局富邦靠著蔣智賢、高國輝2支安打再將領先擴大為4比2。

4局上統一進攻2出局一壘有人時，獅隊總教練黃甘霖在郭峻偉打擊時不滿主審判決，一度來到打擊區附近抗議，隨後郭峻偉擊出三壘方向安打，不料球打到場邊，卡在球袋與椅子之間，裁判認為這是場地二壘安打，鄭鎧文只能停在三壘。

黃甘霖見狀極度不滿，單局第2度出來抗議，隨後雖接受判決但表情仍相當不悅，但隨後獅隊形成滿壘，陳傑憲擊出安打，且造成富邦2次失誤，獅隊壘上3跑者都回到本壘得分，以5比4逆轉比數。5局上鄭鎧文、郭峻偉各擊出帶1分打點的安打，6局上統一再添2分，猛獅將領先擴大為9比4。

不過7局下富邦靠著張正偉、王正棠、蔣智賢、林益全都敲出安打，富邦追成7比9，7局結束，獅隊領先2分，9局下富邦又追回1分，但仍未能逆轉落後劣勢，最終就以8比9落敗，統一獅獲得季後賽挑戰賽第3勝，晉級台灣大賽。

(中時電子報)