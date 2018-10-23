翻爆旺美食》吃得到誠意的手工披薩

2018年10月23日 07:13 中時 林和生

譚宇宸堅持用心做好披薩，要讓顧客吃到誠意。（林和生攝）

22歲譚宇宸1年多前與在披薩店打工的同事約定創業，3人研發手作美式披薩，餅皮在厚薄之間，外酥內軟的口感，加上用料實在，短時間累積不少死忠客戶，有人不惜趕上一小時車程，只為品嘗這一味，吃完後滿足的說：「感受到滿滿誠意」。

「因為喜歡，才吃得出好壞」，合夥3人共通點就是愛吃披薩，創業初期，幾乎吃遍中南部手作披薩店，只為找出適合店家定位的好味道，從不斷嘗試、創新，已累積研發11種口味，其中不乏選用當地食材的季節限定，讓新鮮現做成為最有力的招牌。

曾有退休老師在社群媒體看到友人轉傳的訊息，特地搭車跨縣市來到屏東品嘗，事後對於不油不膩的口感讚不絕口，直言「用料滿滿、吃得出誠意」，之後每隔一段時間固定造訪；也有外籍客路過光顧，吃完後特地向店家道謝，因為吃到期待已久的家鄉味。

譚宇宸說，店內招牌牛肉總匯，選用美國圓塊牛肉，是牛排館才會出現的等級，起司、臘腸也都從國外進口，「因為過得了自己這一關，才會端上桌」。

餐飲科班出身的他說，用心做好一件事是投入餐飲的初衷，不會忘記這使命，第一天的用料絕對跟往後每一天都相同。因距離大學城不遠，擔心上門學生吃不飽，凡點4人套餐內用，薯條就可吃到飽。

店名：日落手作披薩

營業時間：11：00-14：00、16：00-23：00（全年無休）

價格：10吋100-160元、18吋350-525元

地址：屏東市林森路30-6號

訂購電話：0903619306

(中時 )