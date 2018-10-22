邱瓈寬恩師欠朱延平3600萬？ 法官要她出庭作證

2018年10月22日 22:00 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

知名導演朱延平主張已故製片裴祥泉生前曾與他協議投資合作拍片及借款，欠他3600萬元，提告繼承遺產、裴的胞妹裴祥麟返還借款。法官今裁定11月26日傳喚借款當時在場的邱瓈寬作證。

全案緣於，製作人邱瓈寬恩師裴祥泉於104年5月去世，裴於同年1月21日所立指定邱瓈寬為遺囑執行人，遺產分給邱瓈寬等人，卻未給手足，裴的胞妹裴祥麟質疑遺囑應無效提告，一審認定不合代筆遺囑要件，判裴妹勝訴「遺囑無效」，邱瓈寬不服提上訴，二審台灣高等法院審理中。

後來，朱延平向台北地方法院提出返還借款官司，今天開庭，委任律師李文中在庭內表示，民國94年及97年間，裴祥泉以借貸、協議投資合作拍片為由，共向朱延平借款新台幣3600萬元，依照繼承的法律關係，向裴祥麟請求返還借款。

裴祥麟委任律師則說，前案「遺囑無效」官司尚未定讞，誰才是真正適格的繼承人須先釐清，且朱延平應有去參加裴祥泉的喪禮，為何當時不說，有這些欠款，到現在才來提告。

裴祥麟的律師說，借據及本票上頭的裴祥泉簽名與平常簽名不同，建議送鑑定；朱延平的律師說，這些借據及本票金額太大，他不想保管，後續可由朱延平或其信任者提交到法院或是鑑定機構，進行鑑定。法官庭末諭知，11月26日下午3時10分，傳喚當年借款在場的邱瓈寬出庭作證。

(中時電子報)