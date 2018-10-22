台中市議員黃馨慧「勁監督」民生市政

台中市西屯區市議員黃馨慧關心市政民生議題，推動「反空汙」為市民爭取一口好空氣，倡議酒駕零容忍，建議修法並嚴格取締酒駕，籲市府恢復65歲以上老人健保補助，妥善照顧高齡長輩；並要求擴大協助青年就業、創業，提高勞工平均薪資水準，全面監督市政、為民謀福利。
黃馨慧拚連任第六屆市議員，對於台中市政善盡監督職責，大力推動「反酒駕」，要求市府嚴格取締酒駕並提案擬定自治條例，針對陪同酒駕者祭出「連坐法」，落實酒駕零容忍政策，還曾與前總統馬英九開會討論修法，提高酒駕者刑罰，嚇阻酒駕者，不要讓家庭破碎的社會悲歌一再上演。
此外，黃馨慧關心長輩健康，主張恢復已有排富機制的台中市65歲以上老人健保補助政策，妥善落實長照配套；針對全台勞工平均薪資議題，台中市平均薪資名列後段班，要求擬定青年就業配套措施，鼓勵並協助其就創業，實質提高勞工薪資收入。
黃馨慧強調，爭取建設繁榮地方，西屯區重要河川筏子溪，台中出入門戶，為提升兩岸景觀、促進觀光效益，打造筏子溪藍帶水岸親子公園，力推在西屯區增加建置iBike租賃站，便利民眾代步，監督市政、民眾福利為先，打造樂活台中大都會。
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(中時 )