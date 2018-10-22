串聯老中青三代 華夏科大落實社會責任

華夏科技大學即日起至10月31日在板橋榮民之家中正堂1樓舉辦「BACK IN TIME時光迴廊成果發表會」。（葉書宏翻攝）

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華夏科技大學即日起至10月31日在板橋榮民之家中正堂1樓舉辦「BACK IN TIME時光迴廊成果發表會」。（葉書宏翻攝）
華夏科技大學即日起至10月31日在板橋榮民之家中正堂1樓舉辦「BACK IN TIME時光迴廊成果發表會」。（葉書宏翻攝）
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華夏科技大學即日起至10月31日在板橋榮民之家中正堂1樓舉辦「BACK IN TIME時光迴廊成果發表會」。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學即日起至10月31日在板橋榮民之家中正堂1樓舉辦「BACK IN TIME時光迴廊成果發表會」，透過專業團隊、華夏樂齡大學志工們，歷經10周團體課程與8位逾90歲老榮民暢談、交流心得，透過代間學習，促進更廣的學習與生命分享。

華夏科技大學表示，「高等教育深耕計畫ｰ築夢踏實、昂首飛揚」落實大學責任，推動師生社會創新，首先在板橋榮民之家舉辦成果發表會，計畫以華夏科技大學為核心，串聯復興小學、中和國中、南山中學等校，跨校合作成立南勢角學園，發掘在地社區之人文特色及發展需求，協助師生社會參與。

(中時 )

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