陸大學史上最大筆捐款 北京清華獲捐22億元人民幣

2018年10月23日 08:16 旺報 潘維庭

大陸廣東省國強公益基金會捐贈北京清華大學儀式，22日上午在該校舉行。未來10年，廣東省國強公益基金會將向清華大學捐資22億元人民幣，用於支持該校的基礎前沿科學研究、人才培養和高端人才引進，助力清華發展。

「清華大學微信公眾號」稱，這是截至目前大陸國內高校所獲的最大單筆捐贈。當天，「國強樓」奠基儀式同期舉行。

廣東省國強公益基金會創始人、清華大學名譽校董、碧桂園集團董事局主席楊國強表示，作為改革開放中從普通農民成長起來的企業家，反哺社會、貢獻國家，支持教育發展，非常光榮，能夠捐贈清華大學，為人才和創新做點兒力所能及的事情，感到非常開心。

北京清華大學校長邱勇表示，22億是中國大學歷史上最大的一筆捐款，對於中國和清華都具有特殊的意義，也體現了楊國強先生作為企業家和著名慈善家的情懷、抱負和責任感。當前，世界格局正在發生新的變化，面臨著更大的壓力和挑戰。愛國奉獻、追求卓越是清華大學的光榮傳統，大學作為基礎研究的主力軍和重大科技突破的策源地，應主動履行服務國家的重大責任。

邱勇指出，清華大學率先啟動綜合改革，加快「雙一流」建設，進一步加大創新人才培養，提升創新能力，解決國家最關鍵的戰略需求。大學的建設發展離不開社會各界的廣泛支持。創新和人才是此次捐贈的關鍵詞，圍繞國家最緊迫的需求和前沿科技領域，共同關注人工智能、機器人等領域的技術研究，吸引最頂尖的人才並培養國家發展最需要的人才，為國家發展做出貢獻。

(旺報 )