大力發展經濟 空汙重災區竟是這國家

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旺報

印度經濟發展快速，但也有空汙嚴重的後遺症。彭博22日刊登了題為「世界上經濟增速最快的國家遭受世界上最毒的空氣」的文章，指出印度空氣污染已經令人忍無可忍，其中印度首都新德里則是空氣汙染的「重災區」。

印度中央汙染控制管理委員會記錄顯示，本月21日新德里城市中心地帶的空氣品質指數（AQI）達到了318，路段Mathura Road的空氣品質指數飆升至414。AQI的數值範圍在1-500之間，當AQI在 201-300就被認作空氣品質「差」，301-400意味著「非常差」，400以上則是「嚴重級別」。

法新社21日報導，冬天來臨，印度北部的較冷空氣與汽車廢氣、工廠排放的廢氣和接近地面的建築工地沙塵混合，將有害的汙染源變成有毒混合物，通常超出世衛組織規定的安全上限的30倍。

彭博報導，新德里女子Kusum Tomar今年29歲，從不抽菸、卻身患肺癌，她認為嚴重的空汙極大程度影響了她的病情。為了治病，Tomar和丈夫傾家蕩產。受訪時她表示，政府大力發展經濟，而人們卻承受其帶來的疾病代價。國家的經濟飛速發展，而國民卻因汙染面臨個人經濟困境。

新德里甘加蘭醫院的外科醫生Arvind Kumar說，1980年代他成為一名胸外科大夫，當時他的肺癌患者九成都是抽菸的中年男性，現在六成的肺癌患者都是非吸菸者，其中一半是女性。

同時，包括新德里在內的印度北部地區，一到11月就空汙成災，醫院病房滿是患呼吸道疾病的病人，因為農民在這個季節焚燒秸稈，使得汙染問題雪上加霜。

(旺報 )

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