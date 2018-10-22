保羅艾倫遺願：最大飛機高速滑行 離起飛更近了

平流層發射的滑行速度達到時速145公里，但還沒有到飛行速度。(圖/stratolaunch)

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中時電子報

大型雙機身飛機「平流層發射系統」(Stratolaunch)絕對是一項雄心勃勃的工程挑戰，它是世界最大的飛機，在體積與載重都創了紀錄，其設計目標是能夠小型衛星運送到地球軌道，成為一種航太衛星的發射手段。該計畫的贊助者微軟共同創辦人保羅艾倫(Paul Allen)，可惜他還沒來的及看到平流層發射升空。不過最近平流層發射完成了地面高速試滑，似乎離騰空飛行已不遠了。

新阿特拉斯(new atlas)報導，平流層發射系列從2011年開始研製，到了2017年中，終於離開機庫與大眾見面，接著它經歷了一系列的發動機測試，今年早些時，它駛上加州莫哈韋的一條沙漠跑道，開始調整滑行速度，舊記錄是時速74公里，但就在最近，它的滑行度速已提升到128公里，隨後的測試又達到145公里，已是初期測試的2倍多，顯示引擎運轉順利，已能成功帶動機體前進。

然而平流層發射的設計團隊近日卻是苦樂參半，飛機成功的滑行當然是好事，但是主要出資者保羅艾倫在前幾天去世。據說艾倫從童年時代就有遠大的航空夢想，投資平流層發射，就是他實現夢想的一步。

平流層發射的首席執行長尚．弗洛伊德(Jean Floyd)在艾倫的逝世後發表了哀悼，表示所有參與該項目的人，都將致力於實現艾倫的遺願。

未來平流層發射系統可能搭載小型太空梭，將人給送上太空。(圖/Stratolaunch)

未來，平流層發射巨大的機體中間，可以吊掛230噸的太空火箭，這枚火箭可以讓5噸的人造衛星進入地球低軌道，要是人造衛星換成載人太空艙，那麼就能實現簡單的太空飛行。

(中時電子報)

文章來源：Massive Stratolaunch aircraft hits 90 mph on road to maiden flight

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