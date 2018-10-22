川普為壓制中國退出中導條約 全球同聲譴責

川普撕毀與俄羅斯之間的導彈條約，其真實的目的是遏制中國軍事力量崛起。（圖／Shutterstock)

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中時電子報
香港一群支持中國的群眾在美國領事館前抗議川普對中國發動貿易戰，他們批評川普是狂人，並焚燒川普的相片。（美聯社）

美國總統川普聲稱將退出《中導條約》，舉世為之嘩然。各國媒體紛紛批評川普的作為等於是「再次打開了通往核子大戰的地獄之門」，甚至指稱川普以無法證實的俄羅斯違反條約而宣布片面退出條約，其實真正的目的並非俄羅斯，而是要壓制快速崛起的中國軍事力量。

據《環球網》報導，今日各國主要媒體都用極其嚴肅與強烈的辭句批評川普突然宣稱退出《中程導彈條約》，借口是俄羅斯違反了條約規定。《今日美國報》稱，川普的決定引來反核擴散組織的怒火。獲得諾貝爾和平獎的「國際廢除核武器運動」組織發表聲明譴責：「這表明川普是一個世界和平的破壞分子，沒有能力建立起真正的安全。相反，他正把美國帶向一條通往新核軍備競賽的道路。」

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《紐約時報》稱，美退出《中導條約》另一個目的是為了對抗中國。美國官員稱，由於《中導條約》的限制，美國無法在西太平洋部署中程導彈，這賦予了解放軍導彈的優勢。

美國有線電視新聞網(CNN)引述美國國務院前發言人科爾比的話稱，《中導條約》為歐洲提供了保持戰略穩定的措施。如今「歐洲盟友恐怕沒有一個樂意聽到這一消息。」

德國《焦點》週刊亦發文表示，川普再次犧牲了歐洲，解禁後的中程和中短程導彈的攻擊範圍將覆蓋整個歐洲，帶來致命的風險，這是「歐洲的噩夢」。英國《衛報》表示，中國的導彈武器庫一直是美國的擔憂所在，美國太平洋司令部前司令哈里斯在國會做證時宣稱：「因為《中導條約》的限制，我們沒有能夠威脅中國的能力。」

韓聯社則稱，「川普暴走將給東亞安全帶來陰影」，其廢除《中導條約》的舉動，顯示其不僅在經貿領域而且在軍備領域以冷戰思維對待中國。《韓民族新聞》表示，川普政府正準備在軍事領域強化對中國的遏制行動。美國國務院前高級官員貝爾則警告說：「今後北韓有什麼理由去相信與這位總統達成的任何交易呢？」

俄羅斯《觀點報》稱：「美國再次打開了世界通向核戰爭的地獄之門，讓世界重返核恐懼時代」。俄國會國際事務委員會主席斯盧茨基表示，美國退出《中導條約》，很可能就不再續簽《削減戰略武器條約》，這將導致美國退出「核不擴散條約」，引發真正的冷戰和軍備競賽，將世界置於核戰爭的邊緣。

川普的這一任性舉動震驚整個世界。多國政界人士和專家擔憂川普此舉將把世界帶向一條通往新的核軍備競賽甚至核戰爭的道路。中國導彈技術專家楊承軍向媒體表示，美國此舉也警示中國，必須要更有效地提高國家安全的自衛防範能力。中國周邊並不太平，無論台海方向還是南海方向，都面臨著嚴峻的安全威脅。中國必須根據維護國家安全的需要，適度發展中程和中近程導彈。

(中時電子報)

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