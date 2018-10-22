中職》球員生涯最終戰！郭泓志退場前親吻投手丘

富邦悍將投手郭泓志退場前親吻投手丘。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
/新北報導
富邦悍將投手郭泓志。（陳怡誠攝）

手肘開過數次刀，富邦悍將投手郭泓志從美職戰回中職都沒有放棄，日前曾透露今年球季結束後就從球員生涯退休，22日他在季後挑戰賽第4戰8局上登板，投了1.1局就退場，離開球場前他單膝跪在投手丘上，親吻了投手丘才離場，一如他不死鳥般的拚戰精神，在球場上的最後一個畫面仍感動人心。

郭泓志。（陳怡誠攝）

郭泓志在美職奮鬥至少10年，2013年返回中職加盟獅隊，當年獅隊就闖進總冠軍賽，但他並未進入季後賽28人名單。郭泓志2016年底離開統一獅後，短暫進入美職教士隊奮鬥，但2017年他突然決定返台，之後加入富邦悍將。

郭泓志在富邦2個球季，2017年0勝4敗3中繼成功4救援點，自責分率6.27。今年他出賽37場，繳出4勝2敗11中繼點、自責分率3.71。

今年是郭泓志首次在中職一嚐季後賽滋味，首戰9局下、1比1平手，一、三壘有人時登板救援，但面對首位打者郭阜林就被轟出3分打點的再見全壘打，之後2戰再無上場紀錄。

22日郭泓志於8局上、球隊7比9落後2分時登板，他讓首位打者蘇智傑擊出左外野飛球出局，雖讓潘武雄擊出安打，但隨後三振買嘉儀，再讓郭阜林擊出內野滾地球製造第3個半局結束這個半局。

郭泓志續投9局上，他先三振首位打者鄭鎧文後，對下位打者林祐樂投出3壞球後富邦喊出暫停，但恢復比賽後他又投出壞球形成四壞保送，隨後又故意四壞保送楊家維後，富邦決定讓郭泓志退場。

郭泓志走下球場時，脫帽向一壘側的球迷致意，現場觀眾也回以熱烈掌勝，富邦球員席的球員也紛紛出來與郭泓志擊掌。

在這場球員生涯最終役的比賽，郭泓志1.1局被擊出1支安打，投出2次四壞保送與2次三振也為自己的生涯劃上句點。

(中時電子報)

中職》教頭單局2抗議拐氣！統一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。