中職》球員生涯最終戰！郭泓志退場前親吻投手丘

2018年10月22日 22:58 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

富邦悍將投手郭泓志。（陳怡誠攝）

手肘開過數次刀，富邦悍將投手郭泓志從美職戰回中職都沒有放棄，日前曾透露今年球季結束後就從球員生涯退休，22日他在季後挑戰賽第4戰8局上登板，投了1.1局就退場，離開球場前他單膝跪在投手丘上，親吻了投手丘才離場，一如他不死鳥般的拚戰精神，在球場上的最後一個畫面仍感動人心。

郭泓志。（陳怡誠攝）

郭泓志在美職奮鬥至少10年，2013年返回中職加盟獅隊，當年獅隊就闖進總冠軍賽，但他並未進入季後賽28人名單。郭泓志2016年底離開統一獅後，短暫進入美職教士隊奮鬥，但2017年他突然決定返台，之後加入富邦悍將。

郭泓志在富邦2個球季，2017年0勝4敗3中繼成功4救援點，自責分率6.27。今年他出賽37場，繳出4勝2敗11中繼點、自責分率3.71。

今年是郭泓志首次在中職一嚐季後賽滋味，首戰9局下、1比1平手，一、三壘有人時登板救援，但面對首位打者郭阜林就被轟出3分打點的再見全壘打，之後2戰再無上場紀錄。

22日郭泓志於8局上、球隊7比9落後2分時登板，他讓首位打者蘇智傑擊出左外野飛球出局，雖讓潘武雄擊出安打，但隨後三振買嘉儀，再讓郭阜林擊出內野滾地球製造第3個半局結束這個半局。

郭泓志續投9局上，他先三振首位打者鄭鎧文後，對下位打者林祐樂投出3壞球後富邦喊出暫停，但恢復比賽後他又投出壞球形成四壞保送，隨後又故意四壞保送楊家維後，富邦決定讓郭泓志退場。

郭泓志走下球場時，脫帽向一壘側的球迷致意，現場觀眾也回以熱烈掌勝，富邦球員席的球員也紛紛出來與郭泓志擊掌。

在這場球員生涯最終役的比賽，郭泓志1.1局被擊出1支安打，投出2次四壞保送與2次三振也為自己的生涯劃上句點。

(中時電子報)